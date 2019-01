per Mail teilen

Uwe Gensheimer und die Rhein-Neckar Löwen - das war eine Liaison, die 13 Jahre lang hervorragend harmonierte. Nach zwei Jahren Paris hat der Superstar Sehnsucht nach der alten Liebe.

Die Rückkehr von Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer (32) zum zweimaligen deutschen Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen ist perfekt.

Der 32 Jahre alte Weltklasse-Linksaußen wechselt im Sommer zurück in seine Heimat und unterschrieb bei den Löwen einen Dreijahresvertrag bis 2022. Gensheimer wurde auf einer außerordentlichen Pressekonferenz am Mittwoch in Mannheim offiziell vorgestellt.

Gensheimers Heimkehr nach Mannheim

"Es ist für mich wie eine Rückkehr nach Hause. Ich freue mich sehr darüber, dass es geklappt hat", sagte Gensheimer. Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann meinte: "Es fühlt sich so an, wie wenn jemand nach Hause kommt, der einfach hierher gehört. Uwe war immer das Gesicht des Vereins. Er hat den Klub wie kein anderer verkörpert. Er ist auch abseits der Platte ein riesiges Vorbild für alle und absolutes Aushängeschild unserer Sportart."

Dauer 02:36 min Kapitän Uwe Gensheimer im Porträt Kapitän Uwe Gensheimer will bei der Handball-WM seinen ersten großen Titel holen und im Sommer womöglich als Weltmeister zu den Rhein-Neckar Löwen zurückkehren.

Gensheimer lief bereits von 2003 bis 2016 für die Löwen auf und führte den Klub 2016 zum Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Derzeit spielt der Linksaußen, der mit der deutschen Auswahl am Sonntag WM-Vierter geworden war, beim französischen Spitzenklub Paris St. Germain.

Bester Linksaußen der Welt

"Wir holen den besten Linksaußen der Welt zurück, der gerade bei der WM gezeigt hat, dass er noch einmal einen Riesensprung nach vorne gemacht hat", sagte Löwen-Teammanager Oliver Roggisch und sprach von einer "Top-Verpflichtung, sportlich und menschlich. Er kann die Mannschaft auch als Typ nach vorne bringen. Uwe ist das richtige Puzzlestück für unsere Zukunft."