In einem offenen und heiß umkämpften Spitzenspiel mussten sich die Rhein-Neckar Löwen beim THW Kiel geschlagen geben (28:31). Damit ist der Vizemeister aus Mannheim so gut wie raus aus dem Titelrennen um die Meisterschaft.

Einen Vorgeschmack auf die WM in Deutschland und Dänemark lieferten die beiden mit etlichen Topstars gespickten Teams am Donnerstagabend beim Kracher in Kiel. 14 Tage vor dem Turnierstart schenkten sich beide Mannschaften vor 10.285 Zuschauern in der ausverkauften Sparkassen-Arena nichts und lieferten sich lange Zeit ein hitzig-hochklassiges Duell auf Augenhöhe.

Doch am Ende waren die Gastgeber zu abgezockt für die Löwen, damit bleibt der THW Kiel in der Handball-Bundesliga einziger Titel-Konkurrent von Meister SG Flensburg-Handewitt. Der Rekord-Champion gewann am Donnerstagabend das Verfolgerduell mit DHB-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen mit 31:28 (16:15) und geht als Tabellenzweiter mit vier Punkten Rückstand auf den ungeschlagenen Tabellenführer aus Flensburg (38:0) in die WM-Pause.

Löwen müssen die dritte Meisterschaft wohl abhaken

Der Vizemeister aus Mannheim liegt nach 19 Spielen bereits sieben Zähler hinter dem Titelverteidiger und muss die dritte Meisterschaft nach 2016 und 2017 wohl abhaken. In einer temporeichen und umkämpften Partie waren Harald Reinkind mit sieben Toren und Niclas Ekberg (6) die besten Werfer beim Sieger. Für die Löwen trafen Gudjon Valur Sigurdsson (9) und Andy Schmid (7) am häufigsten.

Der Abpfiff am Donnerstagabend war zugleich auch Startschuss für die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Denn anstatt in den Silvesterurlaub geht es für die deutschen Nationalspieler am Freitag nach Barsinghausen. Im Sporthotel Fuchsbachtal zieht Bundestrainer Christian Prokop sein 18-köpfiges Aufgebot noch einmal bis Sonntag zusammen, um das Team auf das bevorstehende Turnier im eigenen Land einzuschwören. Die Spieler können die WM trotz der immensen Belastung kaum erwarten.