Die Eulen Ludwigshafen verlieren zu Hause knapp gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Dagegen gewinnen die Rhein-Neckar Löwen, Stuttgart und Göppingen allesamt ihre Spiele am Donnerstagabend.

Die TSV Hannover-Burgdorf reiste nach dem hohen 33:22-Sieg gegen Stuttgart als Favorit nach Ludwigshafen. Zumal die Eulen erneut auf ihren Rückraumspieler Jan Remmlinger verzichten mussten. Hannover führte fast das komplette Spiel, doch die Eulen ließen die Niedersachsen in der ersten Hälfte nie mit mehr als zwei Treffern wegziehen. Jerome Müller traf kurz vor der Pause zum 15:15 Halbzeitstand. Rückraumspieler Müller war, gemeinsam mit Stefan Salger, einmal mehr Top-Torschütze auf Seiten der Eulen, beide kamen auf fünf Treffer.

Auch in der zweiten Hälfte stimmte die kämpferische Leistung bei den Eulen Ludwigshafen. Die Pfälzer gingen sogar zum ersten Mal mit 16:15 in Führung und boten dem Rivalen aus Hannover weiterhin die Stirn.

Zu viele technische Fehler werfen die Pfälzer zurück

Doch im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte wurde die individuelle Klasse auf Seiten der Gäste deutlich. Die Recken nutzte technische Fehler der Eulen zu Tempogegenstößen aus. Mit dem Tor von Nationalspieler Kai Häfner elf Minuten vor Schluss gingen sie zum ersten Mal in der Begegnung mit drei Treffern in Führung. Spielgestalter Häfner war auf Seiten der Gäste mit neun Toren der beste Werfer.

Nichtsdestotrotz gaben sich die Eulen nicht auf. Torhüter Stefan Hanemann hielt sie mit drei Paraden in der Schlussphase im Spiel. Ludwigshafen kämpfte sich wieder heran und hatte in der letzten Spielminute sogar noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Kreisläufer Frederic Stüber scheiterte 30 Sekunden vor Schluss frei vor Gäste-Torwart Martin Ziemer. Den Schlusspunkt setzte Timo Kastening mit einem verwandelten 7 Meter zum 25:27-Endstand.

So bleiben die Eulen weiterhin Tabellenschlusslicht und stehen nun bei ihrem nächsten Spiel in Bietigheim kommende Woche unter Druck.

Löwen machen weiter Druck auf Kiel

Die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen haben den dritten Platz in der Bundesliga verteidigt. Zwei Tage vor dem Champions-League-Auftritt beim HC Brest in Weißrussland gewannen die Mannheimer am Donnerstag beim TSV GWD Minden mit 31:26 (17:15). Die Löwen kamen nur schwer in die Partie, stützten sich vor allem auf die Paraden von Torhüter Mikael Appelgren. In einer Auszeit forderte der Mannheimer Coach Nikolaj Jacobsen lautstark ein besseres Rückzugsverhalten ein. Es dauerte aber lange, bis das Team die Anweisungen des dänischen Weltmeistertrainers umsetzte. Erst beim 25:21 (48.) hatten sich die Löwen vorentscheidend abgesetzt.

Die Eulen Ludwigshafen verpassen Sieg gegen Hannover

TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen mit Sieg

Beim 23:25 (11:14) des TBV Lemgo Lippe beim TVB 1898 Stuttgart sah Lemgos Donat Bartok schon in der achten Minute nach einem Foul an Dominik Weiß die Rote Karte. Einen souveränen Heimsieg feierte Frisch Auf Göppingen beim 34:27 (21:13) über den SC DHfK Leipzig.