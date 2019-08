Nach Rang vier in der vergangenen Saison will Kapitän Andy Schmid mit den Rhein-Neckar Löwen wieder voll angreifen. Los geht´s aber erst mal im DHB-Pokal gegen Saarlouis.

Die Saisonziele hat Andy Schmid ganz klar formuliert: "Ich will Meister werden, meine Kollegen wollen Meister werden, der ganze Verein will Meister werden. Nach Möglichkeit soll auch der Pokalsieg dazukommen", sagte der Schweizer in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview dem "Mannheimer Morgen".

Den ersten Schritt will man am Samstagabend daheim gegen HG Saarlouis im DHB-Pokal machen und so von Beginn an in allen Wettbewerben überzeugen.

Dauer 0:39 min Fans feiern Rhein-Neckar Löwen beim Saisonauftakt Die Fans feierten lautstark ihre Mannschaft und die Neuzugänge, allen voran Rückkehrer Uwe Gensheimer. Der 32-Jährige Weltstar war nach dreijährigem Gastspiel in Paris wieder in seine alte Heimat zurückgekehrt. Zusammen mit Torhüter Mikael Appelgren und Spielmacher Andy Schmid soll er ein Kapitänstrio bilden und die Mannschaft nach einer durchwachsenen Saison mit Platz 4 in der Liga zurück zu alter Stärke führen. Auch beim offiziellen Saisonauftakt gestern in Karlsruhe nannte der zweifache deutsche Meister kein konkretes Saisonziel. Man wolle aber auf jeden Fall wieder oben angreifen, sagte der sportliche Leiter Oliver Roggisch. In die neue Bundesliga-Saison starten die Rhein-Neckar Löwen am 25. August mit einem Derby gegen die Eulen Ludwigshafen.

"Aber wir wissen auch aus eigener Erfahrung, wie verdammt schwer das ist. Es wäre deshalb der falsche Weg, jetzt zu sagen, wir seien der Meisterschaftsfavorit Nummer eins. Das sind wir nämlich nicht, sondern Kiel," weiß Schmid die Verhältnisse in der Liga dennoch einzuordnen.

Gensheimer verstärkt das Kapitäinstrio

Neben dem bisherigen Kapitän Andy Schmid sollen Rückkehrer Uwe Gensheimer und Torhüter Mikael Appelgren die Mannschaft führen. Der Schwede, der seine schulterlangen blonden Haare meistens zu einem Zopf zusammenbindet, wird auf dem Feld die Kapitänsbinde tragen. Drei Typen, die alle ihre eigenen Stärken mitbringen, so der sportliche Leiter Oliver Roggisch.

Schmid sieht die Löwen nach der Rückkehr von Nationalspieler Uwe Gensheimer und weiteren Neuzugängen personell viel besser aufgestellt als noch in der vergangenen Saison. "Wir haben eine extrem hohe Qualität, die für ganz oben reichen kann."

Dauer 2:31 min Rhein-Neckar Löwen mit neuem Kapitänstrio Es ist brechend voll vor der Bühne, ein Meer aus gelben Trikots und Fahnen. Die Fans sind gekommen, um ihre Mannschaft, die Rhein-Neckar Löwen zu feiern. Auch das neue Kapitäns-Trio, das die Mannschaft in die neue Saison führen soll.

Laut Schmid ist somit kein einzelner General an der Spitze, sondern Teampower ist angesagt. So wollen die Rhein-Neckar Löwen eine schwächeres Jahr vergessen machen – und diese Saison wieder ganz oben mitspielen.

Für das Team aus Mannheim beginnt die Saison am 25. August mit einem Auswärtsspiel gegen Die Eulen Ludwigshafen.

Pokal als Saisonauftakt

Auch für die übrigen Südwestvereine geht es diese Wochenende los. Für die Eulen aus Ludwigshafen geht es gegen die SG Leutershausen, die SG BBM Bietigheim muss gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden antreten und für Balingen-Weilstetten geht es daheim gegen die HSG Wetzlar. Die TGS Pforzheim muss zum Bergischen HC und die SG Nußloch zum TuS Ferndorf. Der TVB Stuttgart empfängt Coburg zum Saisonauftakt.