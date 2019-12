per Mail teilen

Was für ein Krimi: In einem hart umkämpften DHB-Pokal-Viertelfinale unterlagen die Rhein-Neckar Löwen nach mehreren Führungswechseln dem TSV Hannover-Burgdorf vor heimischer Kulisse mit 30:31 (14:17).

Selbst eine unfassbare Leistung von Andy Schmid, der 16 Tore erzielte, half den Mannheimern am Ende nicht. Mit der Schlusssirene erzielte Hannover durch Spielmacher Morten Olsen vor 7.620 Zuschauern den entscheidenden Treffer zum 31:30.

Die Niedersachsen lagen zunächst stets mit zwei Treffern zurück, drehten die Begegnung aber noch vor dem Seitenwechsel und profitierten von zahlreichen Ballverlusten der Löwen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erzielte Schmid die ersten acht Tore für die Nordbadener, die zwischenzeitlich 24:20 (44.) führten. Bis Olsen den zweifachen deutschen Meister mit dem Siegtreffer drei Sekunden vor dem Abpfiff schockte.

Schmid: "Waren zu wenig geil drauf"

"Die Ursache liegt in der ersten Halbzeit, in der wir viel verschenkt haben. Wir waren zu wenig geil drauf, nach Hamburg zu fahren", sagte Schmid nach dem Match.

Am Dienstag hatten sich bereits Titelverteidiger THW Kiel (35:34 beim TVB Stuttgart), die MT Melsungen (33:30 gegen die Füchse Berlin) und der TBV Lemgo Lippe (26:23 bei den Eulen Ludwigshafen) für das Finalwochenende (4. und 5. April) in Hamburg qualifiziert. Die Auslosung findet am 9. Dezember um 11.30 Uhr statt.