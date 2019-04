Die Rhein-Neckar Löwen wollten das Titel-Rennen in der Handball-Bundesliga noch einmal spannend machen. Im Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt setzte es jedoch eine Niederlage.

Die Rhein-Neckar Löwen konnten nicht verhindern, dass Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt auch in der laufenden Saison der heißeste Anwärter auf die deutsche Meisterschaft in der Handball-Bundesliga ist. Denn der Tabellenführer setzte sich am Sonntag vor 13.200 Zuschauern mit 25:23 (12:8) durch und hat damit weiter vier Punkte Vorsprung vor Verfolger THW Kiel. Die Löwen sind mit 42:12 Zählern weiter Vierter hinter dem SC Magdeburg.

Flensburg hatte die Partie in Mannheim bis auf eine kleine Schwächephase Mitte der zweiten Halbzeit sicher im Griff. In der 39. Minute führten die Gäste bereits mit 17:12, mussten jedoch nach einigen Unsicherheiten nur acht Minuten später das 20:20 hinnehmen. Die Löwen schafften es allerdings nicht, daraus Kapital zu schlagen und gerieten durch eigene Fehler wieder in Rückstand. Nationalspieler Jannik Kohlbacher und Löwen-Regisseur Andy Schmid waren mit jeweils fünf Treffern die erfolgreichsten Werfer der Gastgeber. Ebenfalls fünfmal traf Göran Johannessen für die SG Flensburg-Handewitt, die in Torhüter Benjamin Buric einen sicheren Rückhalt hatte.

Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt 23:26 (8:12) Tore Löwen: Kohlbacher 5, Schmid 5/3, Sigurdsson 4, Larsen 3, Lipovina 3, Fäth 2, Guardiola 1 Flensburg-Handewitt: Johannessen 5, Gottfridsson 4, Lauge Schmidt 4, Hald 3, Röd 3, Svan 3, Wanne 3/1, Glandorf 1 Schiedsrichter: Robert Schulze (Magdeburg)/Tobias Tönnies (Stendal) Strafminuten: 6 / 6 Disqualifikation: - / - Zuschauer: 13.200 (ausverkauft)

Niederlage für Stuttgart und Bietigheim

Am anderen Ende der Tabelle wird die Luft für die SG BBM Bietigheim derweil immer dünner. Der Aufsteiger verlor in eigener Halle gegen GWD Minden mit 26:30 (12:16) und bleibt Vorletzter. Etwas Luft verschaffte sich der SC DHfK Leipzig durch das 32:29 (17:17) beim TVB Stuttgart.