per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Kristjan Andresson getrennt. Das teilte der Handball-Bundesligist am Samstag mit.

Mit der Freistellung von Kristjan Andresson reagierte der Verein auf den Negativtrend der vergangenen Wochen, so die Rhein-Neckar Löwen auf ihrer Homepage. Die Mannheimer stehen derzeit auf Platz sechs der Bundesliga.

"Nach der Analyse des bisherigen Saisonverlaufes und der negativen Entwicklung sind wir gemeinsam mit dem Aufsichtsrat zu dem Entschluss gekommen, uns von Kristjan Andresson zu trennen", so Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Man bedauere diesen Schritt, sehe ihn aber als notwendig an. Nun wolle man der "Mannschaft für den Rest der laufenden Saison einen neuen Impuls geben", so Kettemann weiter.

Der ehemalige schwedische Nationaltrainer Kristjan Andresson hatte die Löwen vor der laufenden Saison übernommen. Sein Vertrag hatte eine Laufzeit bis zum Sommer 2022. Beim Auswärtsspiel im EHF Cup gegen Liberbank Cuenca am Sonntag, wird die Mannschaft von Michel Abt, Trainer der 2. Mannschaft, sowie dem Sportlichen Leiter Oliver Roggisch betreut.