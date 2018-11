per Mail teilen

Heimniederlage für die Rhein-Neckar Löwen: Am neunten Spieltag der Handball-Champions-League unterlagen die Mannheimer vor heimischer Kulisse dem ungarischen Klub MKB Veszprem KC mit 25:29 (13:14).

Die Löwen weisen in der Gruppe A nun 10:8 Punkte auf. Für die Nordbadener war es die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie.

Löwen lassen zu viel liegen

Vor 3.553 Zuschauern in der Mannheimer Arena war Mads Mensah Larsen mit sechs Treffern bester Torschütze der Löwen, die in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel in der Offensive machten, aber viel zu viele klare Möglichkeiten ausließen. Veszprems Torwart Roland Mikler zeigte schon bis zur Pause elf Paraden.

Nach dem Seitenwechsel überstand der Bundesligist zunächst eine doppelte Unterzahl schadlos und ging sogar mit 15:14 (33.) in Front, doch danach leisteten sich die Löwen zu viele Ballverluste und kassierten Gegentreffer über den Gegenstoß. Veszprem legte ein 21:17 (42.) vor und geriet danach nicht mehr in Gefahr.

Jacobsen: "Es war mehr drin"

"Es war etwas für uns drin. Im Vergleich zum Flensburg-Spiel haben wir mit viel mehr Tempo gespielt. Das freut mich und darauf müssen wir aufbauen", bilanzierte Löwen-Coach Nicolaj Jacobsen bei Sky.