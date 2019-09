Klare Sache für die Rhein-Neckar Löwen: Gegen die HBW Balingen-Weilstetten siegten die Mannheimer am fünften Spieltag der Handball-Bundesliga mit 37:26 (17:12) . Die Eulen Ludwigshafen indes unterlagen bei GWD Minden mit 23:29 (13:13).

Damit haben die Rhein-Neckar Löwen 8:2 Punkte auf dem Konto und liegen damit vorerst auf Rang drei. Einziges ungeschlagenes Team ist Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf (8:0).

Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-Weilstetten 37:26 (17:12) Tore: Gensheimer (10/2), Kohlbacher (6), Schmid (6), Fäth (5), Groetzki (3), Nielsen (2), Kirkelokke (2), Lagarde (1), Ganz (1), Tollbring (1/1) für die Rhein-Neckar Löwen Nothdurft (4), Gretarsson (4/2), Lipovina (3), Schoch (3), Saueressig (2), Meschke (2), Niemeyer (2), Taleski (2), Zobel (1), Roller (1), De la Pena Morales (1), Thomann (1/1) für Balingen Zuschauer: 5.262

Bester Werfer der Mannheimer war Uwe Gensheimer mit zehn Toren.

Die Eulen spielten indes in Minden bis zur Halbzeit auf Augenhöhe. So ging es mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit erwies sich der Gastgeber dann als zu stark für die Pfälzer. Beste Torschützen für die Gäste waren Jannik Hofmann und Dominik Mappes mit jeweils vier Treffern.

TSV GWD Minden - Die Eulen Ludwigsbhafen 29:23 (13:13) Tore: Michalczik (7), Gulliksen (5), Meister (4), Rambo (4), Korte (3), Savvas (2/2), Staar (1), Reissky (1), Knorr (1), Gullerud (1) für Minden Hofmann (4), Mappes (4), Haider (3), Müller (3), Neuhaus (3), Durak (3/2), Stüber (2), Remmlinger (1) für Ludwigshafen Zuschauer: 2.089

Die Eulen müssen sich mit 2:8 Zählern nach unten orientieren. Aktuell liegt das Team von Trainer Benjamin Matschke auf Rang 16, doch die dahinterliegenden Klubs haben weniger Spiele ausgetragen und können die Ludwigshafener bei entsprechenden Ergebnissen überholen.