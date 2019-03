Der deutsche Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen hat in der Handball-Bundesliga Platz drei gefestigt. Das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen gewann beim TBV Lemgo Lippe 25:23 (10:11) und hat nun 40:8 Punkte auf dem Konto.

Die Rhein-Neckar Löwen bleiben am Spitzenduo der Handball-Bundesliga dran. Der deutsche Pokalsieger setzte sich am Sonntagnachmittag mit 25:23 (10:11) beim TBV Lemgo durch und festigte dadurch den dritten Tabellenplatz. "Heute waren wir vor allem in der zweiten Halbzeit besser. In der ersten Halbzeit hat ein bisschen die Energie gefehlt, wir sind nicht richtig ins Eins gegen Eins gegangen. Die Abwehr war eigentlich das ganze Spiel gut", sahze Nikolaj Jacobsen nach der Partie.

Bester Werfer der Löwen waren Nationalspieler Jannik Kohlbacher und Regisseur Andy Schmid mit je fünf Treffern. "Das Problem war, dass wir zwei, drei spielentscheidende Situationen hatten, aber dann wird es eng, wenn der Torhüter drei hundertprozentige hält. Dann geht es schnell in die andere Richtung, wir bekommen Zeitstrafen, das Publikum kommt, es wird hektisch. Aber am Ende haben wir verdient gewonnen.", so Schmid.

Die meisten Tore der Partie gelangen dem Lemgoer Nationalspieler Tim Suton, der siebenmal erfolgreich war. Die Löwen taten sich lange Zeit schwer mit den Gastgebern, weil sie eine Vielzahl ihrer Chancen vergaben. Vor allem aufgrund einer erneut starken Leistung von Schmid stand letztlich aber ein verdienter Sieg, wodurch die Mannheimer den Kontakt zum THW Kiel auf Rang zwei und Spitzenreiter SG-Flensburg-Handewitt halten.