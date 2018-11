Die Rhein-Neckar Löwen waren am Donnerstagabend zu stark für die Eulen Ludwigshafen. Doch das Team von Trainer Benjamin Matschke hat dem Favoriten einen großartigen Kampf geliefert.

Dauer 02:00 min Löwen gewinnen umkämpftes Derby Die Rhein-Neckar Löwen taten sich gegen die tapfer kämpfenden Eulen Ludwigshafen lange Zeit schwer. Doch am Ende siegte der Favorit deutlich mit 28:21.

Eulen gelten eigentlich als in sich gekehrt und besonnen. Als ausgesprochene Kampf-Tiere sind sie nicht bekannt. Doch die Eulen Ludwigshafen haben sich am Donnerstagabend von diesem Naturgesetz nicht beeindrucken lassen und den Rhein-Neckar Löwen einen großartigen Kampf geliefert. Dass am Ende doch der Favorit souverän mit 28:21 gewonnen hat, lag vor allem an der indivuellen Klasse des Tabellen-Vierten.

Es war von Anfang deutlich zu sehen, dass die Rhein-Neckar ihre Krise noch nicht überwunden haben. Insbesondere der Weltklasse-Spieler Andy Schmid brauchte ungewohnt lange, um in die Partie zu finden. Und aus der Abschlusschwäche der Löwen konnten die Eulen in der ersten Halbzeit Kapital schlagen. Das Team von Trainer Benjamin Matschke ging mit 11:13 und der leisen Hoffnung in die Pause, den Favoriten in der zweiten Halbzeit noch einmal überraschen zu können.

Dauer 00:34 min Alexander Falk freut sich über die starke erste Halbzeit Die Eulen Ludwigshafen haben gegen die Favorisierten Rhein-Neckar Löwen eine deutliche 21:28-Niederlage hinnehmen müssen. Dennoch sind die Spieler um Alexander Falk mit ihrer Leistung zufrieden.

Den Eulen schwinden die Kräfte

Doch ab der 40. Minuten schwanden den Eulen die Kräfte, die Fehler-Quote wurde höher und die Rhein-Neckar Löwen konnten entscheidend davonziehen. Matchwinner war Gudjon Valur Sigurdsson, dem mit zehn Toren mehr als ein Drittel aller Löwen-Treffer gelangen. Trotz des Sieges waren die Rhein-Neckar Löwen mit ihrer Leistung nicht wirklich zufrieden. "Wir haben sehr viel verballert und zu viele technische Fehler gemacht. Dadurch bekommen wir zu leichte Gegentore", ärgerte sich Torhüter Andreas Palicka. "Wir kämpfen viel mit uns selbst, stehen aber trotzdem mit einem Sieben-Tore-Sieg dar. Was soll ich sagen? Wir müssen weiter an uns arbeiten."

Dauer 01:21 min Andreas Palicka beschreibt die Krise der Rhein-Neckar Löwen Die Rhein-Neckar Löwen haben zwar mit 28:21 gegen die Eulen Ludwigshafen gewonnen. Trotzdem sind die Löwen von den starken Leistungen aus der Vorsaison noch weit entfernt. Torhüter Andreas Palicka erklärt, warum.

Die Rhein-Neckar Löwen stehen nach dem Sieg mit 23:5 Punkten auf Platz vier der Handball-Bundesliga und rücken bis auf drei Punkte an den SC Magdeburg heran, der im Parallel-Spiel knapp mit 28:29 gegen Frisch Auf Göppingen unterlag. Die Eulen Ludwigshafen bleiben mit 4:26 Punkten Tabellenletzter.