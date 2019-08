Samstag Champions League, Sonntag Bundesliga? Ein Problem, mit dem die Rhein-Neckar Löwen bereits häufiger konfrontiert waren. Für Uwe Gensheimer gibt es dafür nur eine Lösung.

Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer plädiert im Hinblick auf die große Belastung der Topteams in Deutschland für eine Verkleinerung der Bundesliga. Das wäre "aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, aber ich halte das zum jetzigen Zeitpunkt für sehr schwer durchsetzbar", sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft der Fachzeitschrift Handballwoche. Zudem sei die Situation, so wie sie ist, "für die meisten Spieler und Klubs in Ordnung, weil die Belastung nur für die Topspieler und die Teams in der Champions League zu hoch ist."

Linksaußen Gensheimer, der nach drei Jahren bei Paris St. Germain zu seinem Heimatverein Rhein-Neckar Löwen zurückgekehrt ist, wird in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielen. Qualifiziert sind aus deutscher Sicht nur Meister SG Flensburg-Handewitt und Rekordchampion THW Kiel.