Die Rhein-Neckar Löwen haben sich bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 30:28 (16:14) durchgesetzt und bleiben damit auf Platz vier. Die erwartete nächste Niederlage kassierten die Eulen Ludwigshafen. Der Tabellenletzte unterlag Frisch Auf Göppingen mit 23:32 (7:10).

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen zieht nach dem Sieg bei TSV Hannover-Burgdorf mit 42:10 Punkten mit dem Tabellendritten SC Magdeburg gleich, der am Sonntag beim HC Erlangen spielt. Der Partie drückte Löwen-Kapitän Andy Schmid seinen Stempel auf. Sieben Tore in 14 Minuten waren rekordverdächtig. Am Ende standen elf Tore auf seinem Konto. Die Löwen empfangen dann an Ostersonntag Meister SG Flensburg-Handewitt.

Im Abstiegskampf wird die Luft für Schlusslicht Eulen Ludwigshafen nach einer 23:32 (9:12)-Heimniederlage gegen FA Göppingen immer dünner.

Eulen erhalten Spielberechtigung für Bundesliga und 2. Handball-Bundesliga

An diesem Donnerstag hat außerdem die Lizenzierungskommission des HandballBundesliga e.V. hat entschieden, dass alle sportlich qualifizierten Klubs in der 1. und 2. HandballBundesliga die Lizenz für die Spielzeit 2019/20 erhalten.

Somit haben auch die Eulen Ludwigshafen die uneingeschränkte Lizenz für die beiden höchsten deutschen Spielklassen erhalten. "Wenn wir von Strukturen sprechen geht es primär um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern dieses Etappenziel erreicht haben und werden weiter an der positiven Entwicklung arbeiten", wird Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler in einer Mitteilung des Vereins zittiert.