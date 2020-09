Weltmeister Niklas Kaul ist im Handball-Fieber. Der Zehnkampf-Weltmeister freut sich schon ganz besonders auf die anstehende Handball-Europameisterschaft.

Trotz einiger Ausfälle blickt die deutsche Handball-Nationalmannschaft der EM optimistisch entgegen. Auch die Handball-Fans freuen sich schon auf die Europameisterschaft vom 9. bis 26. Januar in Norwegen, Österreich und Schweden. Einer der Fans: Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul aus Mainz. Denn auch er hat eine Handballer-Vergangenheit. "Der Handball hat mir für die Leichtathletik viel geholfen, ich habe beide Sportarten lange parallel ausgeübt", sagte Kaul unlängst dem "Münchner Merkur" in einem Interview. "Gerade wenn man jung ist, ich war damals 14, 15, dann schadet es überhaupt nicht, zwei Sportarten gleichzeitig zu machen, weil die sich durchaus ergänzen können", so Deutschlands "Sportler des Jahres".

Auf der Social-Media-Plattform Instagram postete Kaul vor zwei Tagen ein Foto von sich in der Handball-Halle. "Back to the roots!" schrieb der Weltmeister und fing sich für seine Wurftechnik gleich einen ironischen Kommentar vom zweifachen EHF-Pokalsieger Silvio Heinevetter ein. "Gezogen...", schrieb Heinevetter augenzwinkernd: "Wer keinen Wurf hat, zieht." "Autsch...", gab Niklas Kaul dem Profi recht.

Kaul hatte Anfang Oktober in Doha überraschend WM-Gold erobert und sich mit 21 Jahren zum jüngsten Zehnkampf-König der Leichtathletik- Geschichte gekrönt. In der Handball-Bundesliga wäre er wohl nicht so aufgestiegen wie in seiner aktuellen Sportart. "Ich glaube, es war besser, dass ich Leichtathletik gemacht habe. Ich hatte sicher die Grundlagen, ein sehr guter Handballer zu werden. Ich wäre aber nicht annähernd so gut geworden wie in der Leichtathletik", sagte der Weltmeister, der beim USC Mainz von seinen Eltern Stefanie und und Michael Kaul trainiert wird.

"Es war schon die richtige Entscheidung, auch wenn es immer noch in den Fingern juckt, wenn ich in der Halle stehe", verriet der Fan der Rhein-Neckar Löwen und des THW Kiel.