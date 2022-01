Freude gemischt mit Angst: DHB-Team bei der Europameisterschaft

Deutschlands Handballer wollen bei der EM in Ungarn und der Slowakei eine neue Euphorie entfachen. Doch die Stimmung in Zeiten von Omikron ist zwiegespalten, stellt SWR-Sportreporterin Désirée Krause vor Ort fest.

"Hier in Bratislava dürfen sich die Spieler und auch wir Journalisten frei bewegen", erzählt Désirée Krause. Das deutsche Team hat sich derweil in eine selbst verordnete Bubble begeben. Das heißt, dass sich die Spieler in ihrer Freizeit ausschließlich in den zwei Stockwerken ihres Hotels aufhalten. Einfach mal draußen spazieren gehen oder einen Kaffee in der Stadt trinken, sei nicht drin, berichtet unsere SWR-Reporterin vor Ort in der Slowakei. Die Stimmung bei Göppingens Spieler Sebastian Heymann und seinen Teamkollegen sei trotzdem geprägt von Motivation und Vorfreude.

2G Plus mit Sicherheitslücken

Anders ist es bei den Franzosen und Serben. Die hatten sich, bevor das Turnier überhaupt gestartet ist, über ihre Unterbringung in Ungarn beschwert. Touristen seien im Hotel ohne Masken und ohne Abstand herumgelaufen. "Mich wundert, dass die Europäische Handballföderation kein Bubble-Konzept vorschreibt. Bei der WM in Ägypten letztes Jahr war das anders", sagt Désirée Krause.

Zuschauer erlaubt

Während die Hallen in der Slowakei nur zu 25 Prozent ausgelastet sein dürfen, sind es in Ungarn 100 Prozent. Das stößt auf Unbehagen bei unserer Reporterin: "Ich blicke mit Sorge nach Ungarn. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in einer Halle sein werde, die bis auf den letzten Platz komplett ausverkauft ist, dann macht mir das Bauchschmerzen", sagt sie.

Keine Favoritenrolle für Deutschland

Deutschland tritt notgedrungen mit einer sehr jungen und noch nicht eingespielten Mannschaft an. Nachdem Bundestrainer Alfred Gislason auf mehrere Stammspieler verzichten musste, kommen gleich neun Debütanten mit zur EM - unter anderen Djibril M’Bengue. Désirée Krause sieht darin aber auch eine Chance: "Ich glaube, dass es der deutschen Mannschaft vielleicht auch ganz gut tut, dass sie keinen Druck von außen hat. Wenn es keine Corona-Fälle im Team geben wird, dann sollte die Hauptrunde sportlich auf jeden Fall möglich sein. Alles danach wäre on top und eine Überraschung. Aber wir erinnern uns bestimmt alle gern an die EM 2016". Damals wurde die deutsche Handballnationalmannschaft nämlich Europameister.