per Mail teilen

David Späth von den Rhein-Neckar Löwen war einer der Matchwinner beim 34:25-Sieg der deutschen Handballer über Nordmazedonien. In seiner Heimat Kaiserslautern wurde kräftig mitgefiebert.

Mehr als 40 Verwandte, Freunde und ehemalige Weggefährten von Nationaltorwart David Späth haben am Sonntagabend - trotz Sturm, Eis und Schnee - gemeinsam das Handball-EM-Spiel Deutschland gegen Nordmazedonien geschaut. Im Gymnastikraum der TuS Dansenberg - Späths Jugendverein - wurde die Partie auf eine große Leinwand projiziert. Das erste Mal gejubelt wurde schon vor Spielbeginn, beim Einlaufen war David Späth mit der Nummer 1 der erste deutsche Spieler auf der Platte und groß zu sehen.

Mike Späth, Davids älterer Bruder, war auch beim Public Viewing dabei. Er hat bereits viele Spiele seines Bruders geschaut, ist mittlerweile fast "daran gewöhnt" ihn im TV zu sehen. Doch die Europameisterschaft ist auch für Mike etwas ganz Besonderes: "Ihn auf so einer großen Bühne jetzt zu sehen, wie er Deutschland vertritt, also die A-Nationalmannschaft, das ist ein ganz anderes Gefühl."

Paraden werden euphorischer bejubelt als Tore

Jeder im Raum fieberte mit David Späth mit, schon seine Einwechslung zum Ende der 1. Halbzeit wurde frenetisch gefeiert. Ab diesem Zeitpunkt war die Stimmung im Kaiserslauterer Stadtteil Dansenberg eine andere. Über Tore der deutschen Mannschaft wurde sich zwar gefreut, richtig euphorischer Jubel entstand aber wenn Tore verhindert wurden, wenn David Späth eine Parade zeigte.

An diesem Abend hatte Späth viele Gelegenheiten sich zu beweisen, nach guten ersten Minuten durfte der 22-Jährige die zweite Halbzeit durchspielen und gab der Mannschaft mit seinen zahlreichen Paraden Sicherheit. Der Torwart der Rhein-Neckar Löwen war maßgeblich am Sieg des DHB-Teams über Nordmazedonien beteiligt. "Ich hatte ein paar holprige Vorbereitungsspiele und bin jetzt froh, dass ich im Turnier angekommen bin", sagte David Späth nach Spielende erleichtert.

Kaiserslautern ist stolz auf David Späth

In Kaiserslautern waren alle stolz auf David Späth und seine Leistung. "Er hat ein klasse Spiel gemacht und es verdient, so lange zu spielen", sagte Mike Späth über seinen jüngeren Bruder. Christian Buchner, Späths erster Trainer in der Jugend, sah es ähnlich: "Es war eine super Leistung. Ich fand ihn heute auch besser als Andreas Wolff."

Obwohl David Späth erst seit einigen Monaten A-Nationalspieler ist, könnte er direkt in seinem ersten großen Turnier eine wichtige Rolle spielen. Gegen Nordmazedonien war er da, als er gebraucht wurde. Es scheint so, als könne sich Trainer Alfred Gislason auf den 2 Meter großen Senkrechtstarter verlassen. Trotz seines jungen Alters wirkt Späth auf dem Spielfeld schon sehr abgezockt und reif. Auf eins kann sich Torwart David Späth aber immer verlassen: die Unterstützung aus seiner Heimat!