Erstmals wird die Handball-Europameisterschaft in drei Ländern ausgetragen: Norwegen, Schweden und Österreich. Wenn die Deutschen ins Halbfinale kommen, reisen sie etwa 4.000 Kilometer quer durch Europa.

Die Handballer spielen alle zwei Jahre um den Europameistertitel. 2014 fand das Endrunden-Turnier in Dänemark statt, 2016 holten die deutschen Handballer den Titel in Polen und 2018 spielte die Handball-Elite in Kroatien um den EM-Titel. Während der EM 2020 werden die Entfernungen zwischen den Spielorten größer werden. Die ersten Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind in Norwegen, die Zwischenrunde ist in Wien geplant und die Finalspiele, also Halbfinals und Finale, finden in der schwedischen Hauptstadt Stockholm statt.

Flugreisen quer durch Europa - Spieler sehen das kritisch

Die EM-Austragungsorte Trondheim (Norwegen) und Wien (Österreich) liegen Luftlinie fast 1.750 Kilometer auseinander. Das bedeutet: Flugreisen quer durch Europa. CO2-Neutral oder klimafreundlich ist das wohl eher nicht, findet auch Nationalspieler Johannes Bitter (TVB Stuttgart): "Da gibt es ja politisch einige Diskussionen, wo man auch dann ein bisschen mehr hinterfragt: 'Ist das dann wirklich notwendig?'"

Die Tele2-Arena in Stockholm - hier finden vom 24. bis 26. Januar die Finalspiele statt. Imago Bildbyran

DHB-Teamkollege Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) befürchtet sogar, dass die EM für die Fans nicht mehr so attraktiv ist, weil sie nicht alle Spiele in einem Land mitverfolgen können.

"Ich glaube, das verliert ein bisschen an Charakter dadurch." Uwe Gensheimer, Handball-Nationalmannschaft

Drei Länder - Mehr Teams

Die European Handball Federation (EHF) plante zunächst erst für 2022 die Anzahl der teilnehmenden Teams zu vergrößern. Jetzt wird der Plan aber schon bei dieser EM umgesetzt, weil es eben die drei Ausrichter gibt. Das heißt: 2020 spielen statt der bislang 16 Mannschaften insgesamt 24 Handball-Teams um den Europameistertitel.