per Mail teilen

Uwe Gensheimer erlebte einen traurigen EM-Auftakt. Der Kapitän der deutschen Handballer sah im Spiel gegen die Niederlande die Rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens.

Uwe Gensheimer verließ das Feld mit gesenktem Haupt. Exakt 15 Minuten und 53 Sekunden waren beim deutschen EM-Auftakt gegen die Niederlande gespielt, da war der Arbeitstag für den Kapitän der deutschen Handballer bereits beendet: Rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens. "Das ist natürlich bitter, aber nach dem Videobeweis ist das leider eine rote Karte", so DHB-Teammanager Oliver Roggisch gegenüber ZDF Sport.

Dauer 1:03 min Deutsche Handballer starten mit Sieg in die EM Die deutschen Handballer sind erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. Beim 34:23 (15:13)-Auftaktsieg am Donnerstagabend gegen die Niederlande hatte sich die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop aber phasenweise überraschend schwer getan.

Gensheimer trifft den gegnerischen Torhüter Bart Ravensbergen beim Siebenmeter voll im Gesicht

Gensheimer hatte den gegnerischen Torhüter Bart Ravensbergen beim Siebenmeter voll im Gesicht getroffen - den Schiedsrichtern blieb nach Ansicht der Videobilder keine andere Wahl. Es war Gensheimers zweiter vergebener Siebenmeter in der ersten Viertelstunde - eine ungewöhnliche Quote für den ansonsten so treffsicheren Kapitän. "Das hat sich nicht gut angefühlt", berichtete Gensheimer nach dem Abpfiff. "Jetzt kann ich zum Glück wieder locker sein."

Anstatt also gegen den international zweitklassigen Gegner wichtiges Selbstvertrauen für den Kampf um den ersehnten Titel zu tanken, verfolgte Gensheimer den Sieg des deutschen Teams von der Tribüne aus.