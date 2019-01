Die Handball-WM ist auch in Fußball-Bundesliga ein großes Thema. Bei all der Konzentration in der Vorbereitung auf die Rückrunde schauen die Trainer der Südwest Clubs auch intensiv auf die Handballer.

Die Handball-WM hat SC-Freiburg-Trainer Christian Streich nachhaltig beeindruckt: "Du siehst so gute Sachen und du siehst so die Kerle, wie sie zusammenrumsen und wie sie dann aufstehen und keiner irgendwie muckt". Streichs strahlen, wenn er von der Handball-Nationalmannschaft spricht. Neben den kampfbetonten Spielen in der Halle ist Streich auch vom intensiven Spielrhythmus beeindruckt, den die Handball-Kollegen klaglos durchziehen: "Da spielen sie am Abend und am anderen Abend spielen sie schon wieder; es ist toll ihnen zuzuschauen", sagt der SC-Trainer weiter.

Christian Streich beobachtet die Begegnungen der DHB-Sieben auch nach taktischen Gesichtspunkten: "Da kannst du immer was lernen und mitnehmen, zum Beispiel wie der Groetzki (gemeint ist Rechtsaußen Patrick Groetzki von den Rhein Neckar Löwen) seinen Gegenspieler deckt und wann er ihm auch mal Freiraum lässt".

Dauer 03:07 min Streich: "Handball, Eishockey, Fußball - das war unser Sport!" Christian Streich über die Handball WM und was man aus anderen Sportarten oder von anderen Sportlern so lernen kann.

Sandro Schwarz ist ebenfalls begeistert

Für Mainz-05-Trainer Sandro Schwarz ist Handball nichts Unbekanntes. Sein bester Freund ist einer der ehemals besten Handballer Deutschlands: Pascal Hens (Weltmeister 2007 und Botschafter der WM 2019 in Deutschland). Die Familien Hens und Schwarz fahren gemeinsam in Urlaub und haben auch die letzten Weihnachtsferien gemeinsam verbracht. "Ich habe mitgefiebert beim dem Frankreich Spiel. Das war großartig, auch wenn sie am Ende noch den Ausgleich kassiert haben", sagt Schwarz.

Dauer 00:35 min Mainz-05-Trainer Sandro Schwarz outet sich als Handball-Fan Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Handball-WM 2019 große Euphorie ausgelöst. Auch Mainz-05-Trainer Sandro Schwarz ist begeistert und outet sich als Handball-Fan.

Auch seine Augen leuchten. Man merkt auch ihm an, dass er die Handball-WM leidenschaftlich verfolgt. Live in der Halle war er bei dieser WM aber noch nicht. "Wir drücken die Daumen vom Fernseh-Bildschirm aus. Vielleicht ergibt sich mal die Möglichkeit in Köln (dort bestreitet das DHB-Team seine Hauptrundenspiele) live in die Halle einzumarschieren".

Julian Nagelsmann: "Mir gefällt, dass weniger palavert wird"

Der Trainer der TSG Hoffenheim, Julian Nagelsmann, ist auch ein Handball-Fan: "Mir gefällt, dass unheimlich männlich verteidigt wird, mit unheimlicher Laufintensität, Positionswechseln und Variabilität." Julian Nagelsmann spricht dann auch noch aus, was wohl viele im Moment denken, wenn sie Handball-WM-Spiele im Fernsehen verfolgen: "Mir gefällt am besten, dass weniger palavert wird, als beim Fußball - außerhalb und auf dem Feld".