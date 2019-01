per Mail teilen

Mit einem starken Schlussspurt hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft sechs Tage vor der Heim-WM Selbstvertrauen getankt und Vorfreude bei den Fans geschürt.

Der durchwachsene Auftritt der deutschen Handballer im WM-Test gegen Tschechien beunruhigte Bundestrainer Christian Prokop überhaupt nicht. "Mich stört es heute nicht", sagte der 40-Jährige nach dem am Ende zwar klaren, aber nicht überzeugenden 32:24 (17:13) am Freitag in Hannover. Er

legte viel mehr Wert auf die Erkenntnis, "dass wir uns hier Kraft holen, um uns für die WM richtig zu rüsten." Besonders gefiel dem Bundestrainer, "dass wir uns gemeinsam aus Schwächephasen ziehen. Das haben wir in der Schlussviertelstunde eindrucksvoll gezeigt", lobte Prokop.

Dauer 02:18 min Torhighlights: Bad Boys schüren Vorfreude auf WM Die Handballnationalmannschaft hat sechs Tage vor der Heim-WM Selbstvertrauen getankt und Vorfreude bei den Fans geschürt. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop gewann sein Testspiel am Freitag gegen Tschechien mit 32:24 (17:13).

Zuvor hatte sich seine Mannschaft aber alles andere als in weltmeisterlicher Form präsentiert. Der gebürtige Mannheimer Uwe Gensheimer war mit zehn Toren bester Werfer der Prokop-Truppe, die gegen die international höchstens zweitklassigen Gäste über weite Strecken nervös agierte.

Am Sonntag (14.00 Uhr) bestreitet die DHB-Auswahl in Kiel gegen Argentinien die WM-Generalprobe. Das WM-Eröffnungsspiel findet vier Tage später in Berlin gegen Korea statt.

Zu den besten Akteuren zählten neben Gensheimer noch Kreisläufer Jannik Kohlbacher und vor allem der im zweiten Durchgang auftrumpfende Heinevetter. Angestachelt von den Paraden des Keepers der Füchse Berlin gab das Publikum in der TUI Arena der deutschen Mannschaft einen ersten Vorgeschmack auf die Stimmung in den Arenen während der Heim-WM. "Es hat Mega-Spaß gemacht", befand Gensheimer.