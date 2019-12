per Mail teilen

Nach neun Jahren Abwesenheit ist Torhüter Jogi Bitter vom TVB Stuttgart bei der Handball-Europameisterschaft 2020 wieder dabei. Er feiert ein überraschendes Comeback im DHB-Team.

Am Freitag benannte Bundestrainer Christian Prokop seinen endgültigen 16-Mann-Kader für die Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen.

"Habe mich förmlich gemeldet"

Bundestrainer Christian Prokop meldete sich telefonisch beim 37-Jährigen, um die Nachricht zu überbringen. "Ich habe mich sehr förmlich gemeldet, weil ich schon ein bisschen aufgeregt war." so Bitter. Nachdem der erste kleine, aber freudige Schock überwunden war, muss der dreifache Familienvater seinen Fokus nach Weihnachten jetzt auf die die bevorstehende EM legen.

Dauer 0:30 min Jogi Bitter über das Telefonat mit Bundestrainer Christian Prokop Jogi Bitter über das Telefonat mit Bundestrainer Christian Prokop

Prokop überzeugt, dass Bitter der Mannschaft helfen kann

Die Gründe für die Zusage sind Bitters konstante Leistungen in den vergangenen Jahren. Der Bundestrainer ist davon überzeugt, dass der 37-jährige der Mannschaft helfen kann. Daher schenkt er ihm jetzt das Vertrauen. Mit seinen 20 Jahren Bundesliga und 144 Länderspielen ist Jogi Bitter einer der erfahrensten Handballer in Deutschland. Seine Ruhe und seine Routine sollen der Mannschaft weiterhelfen.

Dauer 0:28 min Bundestrainer Christian Prokop ist von Jogi Bitter überzeugt Bundestrainer Christian Prokop ist von Jogi Bitter überzeugt

"Nicht schlecht über die anderen Torhüter reden"

Von Konkurrenzdenken hält Bitter übrigens überhaupt nichts. "Das Allerwichtigste ist, dass man sich gut versteht, sich respektiert und sich gegenseitig pusht", so Bitter.

Dauer 0:46 min Jogi Bitter: "Das Allerwichtigste ist, dass man sich gut versteht" Jogi Bitter: "Das Allerwichtigste ist, dass man sich gut versteht, sich respektiert"

"Müssen die Vorrunde überstehen, am besten zu Null"

Der 2,05m große gebürtige Oldenburger will noch keine genaue Prognose für die Europameisterschaft abgeben. "Wir müssen die Vorrunde erstmal überstehen." Schafft es die Nationalmannschaft in die Hauptrunde, warten, so Bitter, "eine Menge Mannschaften auf Augenhöhe."