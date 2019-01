Die deutschen Handballer haben ihre Generalprobe vor der Heim-WM bestanden. Die Bad Boys besiegten Argentinien mit 28:13 (9:6) und sammelten im letzten Testspiel frisches Selbstvertrauen für die bevorstehende WM (10. bis 27. Januar).

Die deutschen Handballer haben sich mit einer erfolgreichen Generalprobe den erhofften Schwung für die Medaillen-Mission im eigenen Land geholt und Vorfreude auf ein stimmungsvolles Event geweckt. Vier Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop im abschließenden Test in Kiel dank einer Steigerung nach der Pause locker mit 28:13 (9:6) gegen Argentinien durch.

Dauer 02:01 min Tor-Highlights - Handballer glänzen bei WM-Generalprobe Tor-Highlights - Handballer glänzen bei WM-Generalprobe

Kapitän Uwe Gensheimer war mit acht Treffern bester Werfer der deutschen Mannschaft, auf die vor dem WM-Auftakt am Donnerstag in Berlin gegen Korea aber noch Arbeit wartet. Nach einem freien Tag versammelt Prokop sein 16 Spieler umfassendes Aufgebot ab Dienstag in der Hauptstadt, wo er ohne die am Sonntag aussortierten Tobias Reichmann und Tim Suton vor allem am Offensivspiel noch etwas feilen muss.

Deutsches Team steigert sich in zweiter Hälfte

Die Partie gegen den ebenfalls für die WM qualifizierten Panamerikameister nutzte Prokop vor 9473 Zuschauern für einige Experimente. Im Vergleich zum 32:24 gegen Tschechien am Freitag in Hannover startete die DHB-Auswahl mit einer neuen Abwehrformation um Hendrik Pekeler und Finn Lemke. Die Maßnahme zeigte schnell Wirkung - der Defensivverbund stand sicherer als noch beim Sieg gegen die international höchstens zweitklassigen Tschechen.

Doch dafür haperte es zunächst erheblich im Angriff. Auch dank zu vieler Passfehler der deutschen Mannschaft gingen die Gäste in der 12. Minute erstmals mit 4:3 in Führung. Torhüter Andreas Wolff konnte einige Wurfversuche der Südamerikaner zwar stark abwehren, offensiv aber fehlten der DHB-Auswahl Tempo und Zielstrebigkeit.

Der 16-er Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2019 Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), Silvio Heinevetter (Füchse Berlin) Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain/FRA), Matthias Musche (SC Magdeburg) Rückraum links: Finn Lemke (MT Melsungen), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen) Rückraum Mitte: Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Paul Drux (Füchse Berlin) Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel), Franz Semper (SC DHfK Leipzig) Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Deutlich steigern konnte sich der Europameister von 2016 aber erst im zweiten Durchgang, als die Fans ein spielfreudiges Heimteam erlebten. Das lag auch an Kapitän Gensheimer, der nun für Matthias Musche auf die Linksaußen-Position rückte. Dank seiner starken Trefferquote zog die DHB-Auswahl immer weiter davon. Auch Regisseur Martin Strobel bekam eine immer bessere Kontrolle über die Offensivaktionen. Zudem stand die Defensive mit dem Innenblock um Lemke, Pekeler und Patrick Wiencek weiter sicher.