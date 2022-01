Hendrik Wagner bei der Handball-EM: Luftprobleme beim Kurzauftritt

per Mail teilen

Nachnominiert, positiv getestet, Quarantäne - und dann der Kurzauftritt beim Spiel gegen Schweden. Für Hendrik Wagner vom Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen ist es eine mehr als außergewöhnliche Reise zur Handball-EM nach Slowenien.

"Mir geht es sehr gut." Mit dieser positiven Nachricht beginnt Nationalspieler Hendrik Wagner seinen Auftritt bei der Medienrunde einen Tag nach der Niederlage gegen Schweden. Eine Aussage, die der Rückraumspieler von den Eulen Ludwigshafen dann aber gleich noch ergänzt: "Natürlich hat man mir angesehen, dass ich etwas fertig war und dass ich Luftprobleme hatte. Aber ich war froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte, auch wenn es nur für ein paar Minuten war."

Eingewechselt, Tor geworfen, ausgewechselt

Immerhin einen Treffer steuerte der 24-Jährige bei seinem Kurzauftritt bei, danach war aber wegen der angesprochenen Atem-Probleme schnell wieder Feierabend. Kein Wunder, nach siebentägiger Quarantäne alleine im Zimmer: "Ich habe mich zwar versucht etwas fit zu halten mit Kraft- und Mobilisationsübungen, aber nicht im großen Rahmen."

Achterbahnfahrt der Gefühle

Begonnen hatte der Trip von Hendrik Wagner nach Bratislava wie für viele andere Nachrücker vor gut einer Woche. Doch kaum angekommen in Slowenien, wurde er positiv getestet - für ihn noch immer nicht erklärbar: "Ich komme hier an und bin positiv, das war schon sehr überraschend. Danach die sieben Tage in Isolation, erst bei der Busabfahrt zum Spiel gegen Schweden habe ich die Jungs zum ersten Mal gesehen und kennengelernt." Für die "langweilige" Zeit der Isolation, insbesondere auch für die Versorgung der positiv getesteten Spieler, hatte man einen dezidierten Plan ausgearbeitet. "Es gab eine WhatsApp-Gruppe, da hat man sich dann mit den Gesunden ausgetauscht. Da gab es unter anderem auch einen Plan, wer wem das Essen bringt."

Kontakt auch zu den Eulen

Im Austausch war Hendrik Wagner in der schwierigen Zeit auch mit seinem Club in Ludwigshafen. Sowohl Eulen-Coach Kevin Klatt als auch seine Mitspieler und Geschäftsführerin Lisa Heßler erkundigten sich regelmäßig nach seinem Gesundheitszustand. Dass es nach überstandener Infektion länger dauern könnte bis zur vollständigen Genesung, glaubt Hendrik Wagner nicht: "Da mache ich mir keine großen Gedanken, die Luftprobleme nach dieser Pause sind normal. Außerdem hat mich der Arzt durchgecheckt. Alle Werte sind super, was auch die Voraussetzung dafür war, dass ich gegen Schweden auf der Platte stehen konnte."

Einsatz im letzten Spiel noch offen

Noch nicht geklärt ist, ob Wagner beim letzten Auftritt der DHB Auswahl gegen Russland noch einmal zum Einsatz kommt. Was aber sehr wahrscheinlich sein dürfte, denn mit Kreisläufer Patrick Wiencek und Abwehrspezialist Simon Ernst haben sich zwei weitere Akteure infiziert, die Fälle 14 und 15 im DHB Team. Damit stehen Bundestrainer Alfred Gislason vom ursprünglichen 17ner Kader nur noch vier Spieler zur Verfügung.