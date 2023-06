Überragender Torhüter David Späth zum Halbfinal-Einzug bei Heim-WM: "Fühlt sich mega an"

per Mail teilen

Die deutschen Handball-Junioren haben bei der U21 Heim-WM nach dem 31:26-Sieg gegen Dänemark das Halbfinale erreicht. Überragend im Tor: David Späth von den Rhein-Neckar Löwen.

Nach dem Abpfiff stand die ausverkaufte Max-Schmeling-Halle in Berlin Kopf: Die Zuschauer jubelten lautstark von den Rängen, die deutschen U21-Handballer tanzten nach der Gala-Vorstellung gegen Dänemark im Kreis. Mit der bislang stärksten Turnierleistung und einem souveränen 31:26-Sieg gegen die Handballnational Dänemark machte das DHB-Team den Halbfinaleinzug klar. Am Samstag (18 Uhr) trifft das Team von Martin Heuberger dann auf Serbien. Der Traum vom Titel bei der Heim-WM lebt.

"Das ist eine Mega-Erleichterung", sagte Torhüter David Späth nach der Partie im Sportschau-Interview. "Dänemark ist eine super Mannschaft und wir sind happy, dass wir unsere Leistung komplett über 60 Minuten konstant auf die Platte bringen konnten."

Torhüter David Späth: "Der Teamerfolg steht über allem"

David Späth war dabei zusammen mit Rückraumspieler Nils Lichtlein der überragende Mann auf dem Platz. Mit teils spektakulären Paraden hielt der Keeper der Rhein-Neckar Löwen die Deutschen auf Kurs. "War okay", kommentierte der 21-Jährige seine Leistung im Nachgang schmunzelnd. "Ich bin immer sehr selbstkritisch. Ich hätte gerne noch zwei, drei Bälle gehalten aber ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Der Teamerfolg steht über allem", so der gebürtige Kaiserslauterer weiter.

Trotz aller Bescheidenheit: U21-Bundestrainer Martin Heuberger fand am Tag nach dem Viertelfinal-Spiel deutliche Worte für Späths Leistung. "David hat gestern wieder ein fantastisches Spiel gemacht", lobte Heuberger. "Er hat die Dänen zur Verzweiflung gebracht und mit seinen Paraden den Zahn gezogen". Zudem sei er ein "emotionaler Leader" auf dem Feld, der nicht nur die eigene Mannschaft begeistere sondern mit seiner Emotionalität auch das Publikum mitziehe.

Sechs Spiele, sechs Siege: Deutschland mit weißer Weste ins Halbfinale

Der Halbfinaleinzug sei aber nur mit einer starken Teamleistung möglich gewesen. Dank der mannschaftlichen Geschlossenheit marschieren die deutschen Handball-Junioren bei der Heim-WM bislang von Sieg zu Sieg. Nach deutlichen Vorrunden-Erfolgen gegen Libyen, Tunesien und Algerien setzte sich die DHB-Auswahl in der Hauptrunde zunächst hauchdünn gegen den amtierenden U21-Weltmeister Frankreich und dann gegen die starken Kroaten durch. Mit dem 31:26 gegen Dänemark folgte nun der sechste Sieg im sechsten Spiel.

"Wir haben einfach 100 Prozent gegeben, jeder hat sich für jeden gefreut und das ist auch unsere Stärke."

Ausblick aufs Halbfinale: "Serbien ist eine super Mannschaft"

Für Späth, der als Sechsjähriger in seiner Heimatstadt Kaiserslautern mit dem Handballspielen begann und als Teenager zu den Rhein-Neckar Löwen wechselte, ist der Halbfinaleinzug bei der Junioren-WM schon das zweite große Highlight des Jahres: Im April gewann der 1,97-Hüne mit den Löwen den DHB-Pokal. In einem dramatischen Endspiel gegen den SC Magdeburg sicherte Späth mit drei parierten Siebenmetern den Titelgewinn für die Kurpfälzer.

Auf die Frage, ob sich der Pokalgewinn oder der WM-Halbfinaleinzug besser anfühle, musste Späth erst einmal lachen. "Das fühlt sich beides mega an", sagte der 21-Jährige kurz nach Abpfiff und richtete den Blick direkt nach dem Dänemark-Spiel aufs Halbfinale am Samstag (18 Uhr) gegen Serbien. "Serbien ist eine super Mannschaft mit super Torhüter und super Rückraumspielern", warnte Späth, der trotz der großen Euphorie cool bleiben will. "Wir bereiten uns da wie auf jedes Spiel vor und geben unser Bestes."

Sollte das DHB-Team gegen Serbien gewinnen, trifft es am Sonntag im Finale (18 Uhr) auf Ungarn oder Island. Die Stimmung in der Max-Schmeling-Halle dürfte dann wieder weltmeistlich sein.