Johanna Stockschläder: Normal ist langweilig!

Sie ist eine von gerade einmal 16 Auserwählten: Johanna Stockschläder von der Sport-Union Neckarsulm steht vor ihrer ersten Handball-WM (2.-19. Dezember) im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Eigentlich wirkt Johanna Stockschläder total entspannt und - sorry - fast total normal. Stimmt aber gar nicht. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine offene, aber auch verrückte Person bin", beschreibt sie sich selbst. Ihr Motto: Normal ist langweilig. "Mir ist es wichtig mein Leben so zu leben, wie ich es mir vorstelle", sagt die 26-Jährige selbstbewusst.

Ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist die Familie. Vier Schwestern hat Johanna, die Mama kommt aus Paraguay, der Papa ist froh um seinen Mädelshaushalt und mit der Oma hatte sie schon immer eine besondere Beziehung. "Da rufe ich gern mal an und erzähle ihr, was so läuft. Meine Oma ist ein ganz wichtiger Mensch", sagt Enkelin Johanna und ihre Augen strahlen. Auf ihrem Wurfarm hat sie übrigens in Herzform die Namen der Familienmitglieder tätowiert.

Gänsehaut-Moment im April, WM-Ticket im November

Das Debüt in der Nationalmannschaft ist noch gar nicht lange her. Am 17. April diesen Jahres stand sie gegen Portugal auf der Platte. "Als ich dann die Hymne gesungen habe, das war schon 'wow'", beschreibt sie den Moment, als ihr durch den Kopf ging "ok, du bist jetzt hier wirklich bei der Nationalmannschaft". Es wurde ein Traumdebüt. Mit acht Treffern war sie als Linksaußen gleich beste deutsche Werferin. "Die Mannschaft hat mich gut in Szene gesetzt, wir Außen sind ja schon abhängig“, erinnert sich die Neu-Neckarsulmerin. "Das hat an dem Tag richtig gut geklappt!" So gut, dass die WM-Nominierung von Stockschläder bei Bundestrainer Henk Groener ziemlich selbstverständlich klingt. Sportlich, aber auch menschlich: "Sie ist einfach eine Frohnatur".

Die WM-Fieberkurve steigt

"Das war ein langer Weg für mich", sagt Stockschläder, wenn sie an ihre Karriere bis zur WM-Teilnahme denkt. Vier Jahre lang hatte sie in Dortmund gespielt, gewann die Deutsche Meisterschaft und spielte Champions-League. Und ging dann im Sommer nach Neckarsulm, zur Sport-Union. "Ich bin als junge Spielerin nach Dortmund gegangen, da bleibt man immer 'die Junge', erklärt sie den Wechsel. "Ich wollte mal die sein, die gesammelt hat und diese Erfahrung weiter gibt." Nach dem Turnier in Spanien wird sie sogar WM-Erfahrung weiter geben können.

Beim Taschepacken für die WM kam aber tatsächlich mal ein bisschen Nervosität und Vorfreude auf. "Mein Freund hat dann gesagt, ich soll es jetzt einfach genießen." So ganz klappt das noch nicht, aber Stockschläder ist sich sicher, wenn sie erst mal in Spanien ist, dann kann das was werden. Worauf sie sich beim Gedanken an die WM am meisten freut? "Auf den Stolz in den Gesichtern meiner Familie", die in Spanien live dabei sein wird. Nicht nur in Tattoo-Form auf dem Wurfarm von Johanna Stockschläder.