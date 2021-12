Gleich zehn Spielerinnen der SG BBM Bietigheim gehen bei der am Mittwoch gestarteten Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Spanien an den Start.

Am Mittwochabend eröffneten die National-Teams von Spanien und Argentinien (29:13) die Handball-WM der Frauen. Die deutsche Auswahl greift am Donnerstag ins Turnier ein, erster Gegner ist Tschechien (18:00 Uhr). Dort treffen sich dann Spielerinnen aus dem Kader des Bundesligisten SG BBM Bietigheim auf internationaler Bühne wieder. Insgesamt zehn Spielerinnen des zweimaligen deutschen Meisters aus Bietigheim sind bei der WM in Spanien am Start. Für die deutsche Auswahl stehen Xenia Smits, Julia Maidhof, Luisa Schulze und Antje Lauenroth auf der Platte. Das Team von Henk Groener trifft in der Gruppe E auf die Slowakei, Ungarn sowie Tschechien und damit auf gleich zwei weitere Bietigheimerinnen. Torhüterin Melinda Szikora steht bei den Ungarinnen im Kasten und Linksaußen Veronika Malá (Bild oben, Mitte) wirbelt beim tschechischen Team auf dem Flügel. Drei Bietigheimerinnen im Team der Niederlande Beim amtierenden Titelverteidiger Niederlande gehören Kapitänin Danick Snelder sowie Kelly Dulfer und Inger Smits (Bild oben, links) zu den tragenden Säulen für Oranje. In Gruppe D lauten die Gegner Schweden, Puerto Rico und Usbekistan. In Gruppe F trifft Rechtsaußen Trine Østergaard mit Dänemark auf Südkorea, Tunesien und die Republik Kongo. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in vier Gruppen ausgetragen wird. Die jeweils beiden Erstplatzierten ziehen ins Viertelfinale ein. Das Endspiel wird am Sonntag, 19. Dezember, in Granollers bei Barcelona ausgetragen.