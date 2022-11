Bundestrainer Gaugisch vor der EM: "Müssen uns vor keinem verstecken"

Am Freitag beginnt die Handball-Europameisterschaft der Frauen in Slowenien, Nord-Mazedonien und Montenegro. Bundestrainer Markus Gaugisch analysiert die deutschen Vorrunden-Gegnerinnen aus Polen, Spanien und Montenegro.

Ab Freitag spielen 16 europäische Nationen in vier Vierer-Gruppen, im Rahmen der Handball-EM in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro um den Europameistertitel der Frauen, die zum ersten Mal in drei Ländern gleichzeitig stattfindet. Mit dabei ist auch deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Die DHB-Frauen messen sich mit Polen, Spanien und Mit-Gastgeber Montenegro in Gruppe D. Hier ein Überblick über die deutschen Gegnerinnen:

Polen

Der Auftaktgegner für die DHB-Frauen. Ein junge Mannschaft, die in den letzten Jahren einen Umbruch vollzogen hat. Sehr Rückraumstark. Das Team kommt über gute, harte und präzise Würfe. In der Vorbereitung gegen Frankreich mit unterschiedlichen Ergebnissen und unterschiedliche Spielphasen. Mit Alexandra Rosiak und Monika Kobylinska ist Polen im Rückraum links und rechts sehr gut besetzt.

Bundestrainer Markus Gaugisch:

"Die Polinnen sind sehr gefährlich, weil sie in der Lage sind, aus der Distanz zu treffen. Da müssen wir ansetzen, dass sie ihre leichten Tore aus dem Rückraum nicht ohne Kontakt machen. Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, haben wir auch eine Chance zu gewinnen.“

Spanien

Die Mannschaft verfügt über eine außergewöhnliche Deckungsqualität. Das aktive Abwehrspiel ist in Spanien ein Ausbildungsschwerpunkt und somit auch bei jeder spanischen Spielerin und jedem spanischen Team deutlich zu erkennen. "Das saugen die wohl mit der Muttermilch auf", stellt Bundestrainer Gaugisch fest. Die deutsche Mannschaft muss daher extrem aufpassen, denn die Spanierinnen verteidigen dementsprechend antizipativ und aktiv. Herausstechen vor allem die beiden physisch sehr veranlagten Kreisspielerinnen Kaba Gassam von der SG Bietigheim und Alicia Fernandez. Auf diese Beiden müssen die DHB-Handballerinen aufpassen.

Bundestrainer Markus Gaugisch:

"Ein Top-4 Team aus der letzten WM, das im Halbfinale stand. Vom Papier her der härteste Gegner in der Vorrundengruppe. Deutschland hat noch eine Rechnung offen und entsprechend gehen wir in die Partie."

Montenegro

Ausgerechnet in der Hauptstadt Podgorica kommt es zum Duell mit den Montenegrinerinnen. Das DHB-Team wird die Halle gegen sich haben, inklusive einer aufgeheizten Atmosphäre. Es wird heißblütig zur Sache gehen. Montenegro ist eine Mannschaft, die über die Emotionen kommt. Bundestrainer Gaugisch konnte sich nicht vollumfassend ein Bild machen. Wenig Sichtungsmaterial stand bislang zur Verfügung. Die taktische Feinjustierung gegen Montenegro muss also im Laufe des Turniers erfolgen.

Bundestrainer Markus Gaugisch

"Solche Spiele sind das Salz in der Suppe. Das ist eine Ehre für einen selbst, wenn man mal nicht geliebt wird und dagegen ankämpfen muss. Wir freuen uns darauf. Denn Angst haben wir nicht. Auch wir sind heiß und ich sehe die Chancen hier 60:40 für uns."