Die "unüberwindbare" Dinah Eckerle tanzte nach dem Traumstart in die WM-Hauptrunde mit ihren Teamkolleginnen elektrisiert im Kreis, ehe sie in der Jubeltraube verschwand.

Dank der einmal mehr überragenden Torfrau feierten die deutschen Handballerinnen den nächsten Favoritensturz in Japan. Nach dem 25:23 (11:12) gegen die Niederlande ist das Olympia-Ziel zum Greifen nahe - und selbst eine Medaille in Reichweite.

"Wir haben mutig gespielt und verdient gewonnen. Unsere Abwehrleistung war Wahnsinn", lobte Bundestrainer Henk Groener und kündigte an: "Wir werden den Sieg ein kleines bisschen feiern." Mit 5:1 Punkten übernahm die DHB-Auswahl die Tabellenspitze der Gruppe I vor den Niederlanden und Rekord-Europameister Norwegen (beide 4:2).

Dem großen Ziel Olympia einen Schritt näher

Gegen Serbien (2:4) reicht am Montag nun schon ein Remis, um mindestens das Spiel um Platz sieben zu buchen. Dieser sichert definitiv die Teilnahme an der Olympia-Ausscheidung im März 2020.

"Wir sind unserem Ziel Olympia-Qualifikation ein Riesenstück nähergekommen. Das ist superwichtig für uns." Dinah Eckerle

Die Spielerin des Spiels steht im Tor

"Ich muss erst einmal durchatmen", sagte Eckerle nach dem 60-minütigen Handballfight ihrer Mannschaft, die nach der Pause vorne wie hinten zu großer Form auflief. Mit insgesamt 16 Paraden hatte die 24-Jährige vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim den Mitfavoriten zur Verzweiflung gebracht und wurde dafür zum zweiten Mal im Turnierverlauf als beste Spielerin des Spiels ausgezeichnet.

"Das ist mir, ehrlich gesagt, scheißegal. Hauptsache, wir haben die zwei Punkte gewonnen. Das ganze Spiel macht mich unfassbar stolz, weil wir uns nie haben unterkriegen lassen und bis zur letzten Sekunde gekämpft habe." Dinah Eckerle

Dabei war es zunächst trotz einer schnellen 4:1-Führung nicht nach Wunsch gelaufen. Beste Chancen wurden vergeben, einfache Bälle verworfen, in Überzahl gelangen zu wenige Treffer. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Deutschland im Angriff - und Eckerle wurde wie schon in der Vorrunde zum überragenden Rückhalt. "Riesiger Dank an Dinah. So etwas braucht man, wenn man ein erfolgreiches Turnier spielen will. Sie hält derzeit herausragend", sagte Rückraumspielerin Alina Grijseels.

Volle Konzentration auf Serbien

In den ersten zehn Minuten nach der Pause gelangen den Niederländerinnen nur zwei Tore. Das DHB-Team setzte sich auf 16:14 ab, weil vorne vor allem Bölk und Kim Naidzinavicius (5 Tore) trafen. Zwölf Minuten vor Schluss betrug der Vorsprung beim 22:17 fünf Tore. Es wurde noch einmal eng, aber der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. Schon am Montag soll der WM-Lauf gegen Serbien (07.00 Uhr), das Südkorea beim 36:33 die erste Turnierniederlage zufügte, fortgesetzt werden. "Sie werden uns alles abverlangen. Hauptthema für uns ist daher, Serbien zu schlagen", sagte Groener und betonte mit Blick auf die Tabelle: "Alles, was damit zusammenhängt, ist erst einmal uninteressant. Vom Halbfinale reden wir überhaupt nicht."

