Anna Loerper hat 246 Mal für Deutschland gespielt. Jetzt ist sie Expertin und begeistert von der Leistung der DHB-Auswahl. Die Olympischen Spiele sind das große Ziel.

Wie großartig es ist, bei Olympischen Spielen dabei zu sein, weiß kaum eine besser als Anna Loerper. Die Rückraumspielerin der SG BBM Bietigheim war WM-Dritte und 2008 in Peking Teil der Olympiaauswahl. Bei der Handball-WM der Frauen (30. November - 15. Dezember 2019) im japanischen Kumamoto fiebert die 33-Jährige mit ihren Bietigheimer Teamkameradinnen mit.

Niederlage gegen Frankreich kein Beinbruch

Gegen Frankreich setzte es die erste Niederlage für die deutschen Handballerinnen. Die Beine wirkten etwas schwerer und die Abwehr stand nicht so gut wie zuletzt beim eindrucksvollen Sieg gegen Mitfavorit Dänemark. Aber die knappe 25:27 Niederlage gegen den Welt- und Europameister war kein Beinbruch. Der Einzug in die Hauptrunde stand bereits fest.

"Natürlich kann die Mannschaft da was mitnehmen, sie präsentiert sich in wirklich guter Form." Anna Loerper, SG BBM Bietigheim

Das große Ziel ist Platz sieben. Das würde für ein Olympia-Qualifikationsturnier berechtigen - und davon träumen die Handballfrauen. Anna Loerper, die als Expertin für Handball-Deutschland.TV tätig ist, traut das ihren ehemaligen Nationalmannschaftskolleginnen durchaus zu.

"Handball-Deutschland kann vom Halbfinale träume"

"Wenn man im Optimalfall mit vier Punkten in die Hauptrunde einzieht, dann wäre sogar das Halbfinale möglich", so Loerper im Gespräch mit SWR Sport: "Davon kann Handball-Deutschland sehr gerne träumen. Aber das ist ein weiter Weg und ich möchte keinen Druck aufbauen. Es ist schon ein Riesenschritt, dass man zu einem so frühen Zeitpunkt schon die Hauptrunde klar gemacht hat."

Die Niederlage gegen Frankreich hat die Stimmung im Team nicht getrübt. Die Siege gegen Brasilien und Dänemark haben für genug Selbstvertrauen gesorgt, um weiter eine gute WM zu spielen. Davon ist auch Loerper überzeugt. Mit ihren Teamkameradinnen von der SG BBM Bietigheim ist sie in ständigen Kontakt. Außerdem ist der nächste Gegner am Freitag, Südkorea, eine lösbare Aufgabe. Die WM in Japan könnte nach einer langen Durststrecke wieder für ein Erfolgserlebnis gut sein.