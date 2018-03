Unter dem neuen Bundestrainer Henk Groener wollen die deutschen Handballerinnen mit einem Sieg am Mittwoch (19 Uhr) in Stuttgart gegen Spitzenreiter Spanien einen wichtigen Schritt Richtung EM-Endrunde machen.

Der WM-Frust ist vergessen, der Umbruch vollzogen, die EM-Teilnahme das Ziel: Gegen Spanien will die DHB-Auswahl die Wende einleiten. Das Ziel ist die EM-Endrunde, die vom 29. November bis 16. Dezember in Frankreich stattfindet. Dafür sind zwei Punkte dringend nötig, nachdem die Handball-Frauen im ersten Heimspiel gegen das schwächer eingeschätzte Litauen nur zu einem 26:26 gekommen war.

"Spanien ist der stärkste Gegner in unserer Gruppe"

"Damit hat man sich keinen Gefallen getan", sagte der Niederländer Groener, der 25 Tage nach der Enttäuschung bei der Heim-WM mit dem Aus im Achtelfinale das Amt Anfang Januar von Michael Biegler übernommen hatte. Allerdings ist die nächste Hürde eine hohe. "Spanien ist der stärkste Gegner in unserer Gruppe", sagte Groener, "aber mit Freude, Einsatz und Leidenschaft wird das Ergebnis für uns gut sein."

Wert legt der Coach besonders darauf, dass sein Team unbelastet ins Spiel geht: "Ich will der Lockerheit Raum geben, dann kommt auch die Kreativität." Genau die hatte der deutschen Mannschaft bei der WM gefehlt. Das Rückspiel gegen Spanien findet drei Tage später in San Sebastian statt. In der Qualifikationsgruppe 6 spielen die DHB-Frauen gegen Spanien, Litauen und die Türkei um zwei Direkttickets. Neben dem Remis gegen Litauen hat die Mannschaft ein 30:16 in der Türkei auf dem Konto.