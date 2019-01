Die SG BBM Bietigheim hat das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga gegen den Thüringer HC mit 27:24 gewonnen. Im Pokal Final Four treffen die Bietigheimer auf Halle-Neustadt.

Die SG BBM begann ungewohnt nervös. Kapitänin Karolina Kudlacz-Gloc markierte gleich das schnelle 1:0 für die Gastgeber. Der THC ließ daraufhin allerdings gleich fünf Treffen folgen, so dass SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen seine erste Auszeit nahm. 14 Minuten blieb die SG BBM trotzdem ohne Torerfolg. Bis zur Pause konnten die Gastgeber aber bis auf 10:13 herankommen.

Steigerung im zweiten Durchgang

In den zweiten Durchgang startete die SG BBM um Dinah Eckerle furios. In der 36. Minute glich die stark aufspielende Karolina Kudlacz-Gloc zum 14:14 aus. Jetzt war es das erwartete Spitzenspiel mit allem, was den Handballsport auf Topniveau auszeichnet. Es war Routinier Anna Loerper, die in der entscheidenden Spielphase mit ihrer ganzen Erfahrung die SG BBM mit vier Treffern in Folge, darunter zwei verwandelte Siebenmeter, zum 24:21 in Führung warf. Als Karolina Kudlacz-Gloc das 27:24 markierte, war der furiose Comebacksieg perfekt.

Auslosung Final Four

Dauer 01:16 min Auslosung der Halbfinalpartien im Final 4 Timo Hildebrand zieht die Halbfinalpartien zum Pokal Final 4 der Handballerinnen.

Im Anschluss an das Spiel zog Ex-Fußball-Nationaltorwart Timo Hildebrand (VfB Stuttgart) die Halbfinalbegegnungen des Pokal Final Four, das am 25. und 26. Mai in der Stuttgarter Porsche Arena stattfinden wird. Die SG BBM Bietigheim trifft dann auf den SV Union Halle-Neustadt. Im zweiten Halbfinale stehen sich der Thüringer HC und TuS Metzingen gegenüber.