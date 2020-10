Die deutschen Handballer haben die EM-Hauptrunde erreicht. Hoffnungen auf das Halbfinale weckten sie beim mühevollen 28:27 (16:11) gegen Außenseiter Lettland aber nicht. Dementsprechend fiel das Fazit von Uwe Gensheimer aus.

"Wenn man den Gegner nach so einer deutlichen Führung nochmal rankommen lässt, dann ist man am Ende erleichtert, wenn man gewonnen hat", sagte der Profi von den Rhein-Neckar Löwen: "Wir haben zu früh einen Gang runtergeschaltet und gedacht, dass der Sack zu ist. Das war nicht der Fall und so mussten wir bis zuletzt kämpfen."

"Noch ganz viele Baustellen"

Der Kapitän der DHB-Auswahl wagte auch einen Blick voraus auf die Hauptrunde. "Wir haben jetzt gemerkt, dass noch nicht alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Das war ein Schuss vor den Bug. Vielleicht müssen wir die Ansprüche etwas runterschrauben. Aber vielleicht tut es uns auch ganz gut, mit ein bisschen mehr Demut in die kommenden Spiele zu gehen", so Gensheimer: "Wir haben aufgezeigt bekommen, dass wir noch ganz viele Baustellen haben."

Nach der 26:33-Pleite gegen Titelverteidiger und Gruppensieger Spanien im ersten Spiel geht Deutschland mit 0:2 Punkten in die Hauptrunde, wo es zum Auftakt am Donnerstag in Wien zum Duell mit Weißrussland kommt. Zwei Tage später steht gegen Kroatien das nächste Schlüsselspiel im Kampf um den Einzug ins Halbfinale an. Die anderen beiden Hauptrundengegner werden erst am Dienstag ermittelt.