Nationaltorhüter Jogi Bitter äußert sich in der Debatte um Fans bei der WM in Ägypten. Nach Angaben des Stuttgarters haben sich die europäischen Handballer gegen Besucher bei der WM in Ägypten ausgesprochen.

"Die europäische Spielergewerkschaft E.H.P.U. hat am Mittwoch im Namen der Kapitäne und aller Spieler der europäischen Nationalmannschaften ein Schreiben an den ägyptischen Weltverbandspräsidenten Hassan Moustafa verfasst, mit der dringenden Bitte, während der WM auf Zuschauer zu verzichten", sagte Johannes Bitter dem "Hamburger Abendblatt" (Freitag). 20 Prozent Hallen-Auslastung geplant Bei der WM vom 13. bis 31. Januar sind 20 Prozent der Zuschauerkapazität der Hallen zugelassen Der Tormann des TVB Stuttgart sagte weiter: "Vor Zuschauern zu spielen ist nicht nur wegen der zusätzlichen Gesundheitsrisiken absurd, auch angesichts der Lage in unseren Heimatländern, in denen die Menschen ihre Wohnungen möglichst nicht verlassen sollen und unsere Spiele nur Familienkreise im Fernsehen verfolgen können." Bitter noch mit Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen Bitter selber war nach einer Infektion mit dem Coroanvirus krank. "Beim Sport spüre ich keine Leistungseinschränkungen", berichtete er. "Organisch ist alles in bester Ordnung, alle Blutwerte waren gut. Das hat mich beruhigt. Ich schmecke und rieche zwar noch nicht alles, habe aber nicht mehr die anfänglichen Kopf- und Gliederschmerzen."