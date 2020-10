Johannes Bitter vom TVB Stuttgart traut den deutschen Handballern bei der EM den Sprung auf das Treppchen zu. "Wir haben absolut das Potenzial, eine Medaille holen zu können", sagte der Weltmeister-Torhüter von 2007.

Unmittelbar vor Beginn der heißen Phase der EM-Vorbereitung sagte der 37-Jährige: "Es muss für eine deutsche Mannschaft immer das Ziel sein, mindestens ins Halbfinale zu kommen. Dieser Anspruch ist auch beim Team da."

"Dürfen uns Chancen ausrechnen, sehr weit zu kommen"

Trotz der verletzungsbedingten Absagen einiger Stammkräfte sei der deutsche Kader "gut, in Teilen sogar sehr gut. Wir dürfen uns Chancen ausrechnen, sehr weit zu kommen", sagte Bitter, der bei der bevorstehenden EM in Norwegen, Österreich und Schweden sein erstes Turnier für Deutschland seit neun Jahren spielt.

Guter Start sehr wichtig

Es werde "aber erst einmal wichtig sein, gut in das Turnier zu starten und einen Turnierflow zu entwickeln. Den kann man nicht planen, nur von der ersten Sekunde an alles dafür tun - und das werden wir."

Bitter glaubt fest daran, dass das deutsche Torhüter-Gespann mit Andreas Wolff "funktionieren wird". Ansprüche auf einen Stammplatz stellt er nicht. "Ich habe mich in meiner Nationalmannschaftskarriere nie als klare Nummer eins oder zwei gefühlt. Das ist mir auch vollkommen wurscht", sagte der Routinier des TVB Stuttgart: "Wenn der Andi jetzt überragend hält und jedes Spiel 20 Bälle abwehrt, dann bin ich der Letzte, der sich grämt, sondern bin der Erste, der auf der Bank steht und ihn feiert. Darauf wird es ankommen."

Handball | Nationalmannschaft Gensheimer, Kohlbacher & Co: Für Deutschland bei der Handball-EM Der 37-jährige Torhüter Johannes Bitter vom TVB Stuttgart zählt zum Kader für die Europameisterschaft 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden. Bitter war 2007 einer der Helden beim WM-Triumph im eigenen Land. Sein Debüt für die Nationalmannschaft gab er am 4. Januar 2002 gegen die Schweiz. Imago masterpress Bild in Detailansicht öffnen Uwe Gensheimer ist als Kapitän ein wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft. Der Linksaußen von den Rhein-Neckar Löwen soll auch im Dress des DHB-Teams bei der EM für Tore sorgen. Vergangenen Sommer kehrte er zu den Löwen in die Bundesliga zurück. Imago foto2press Bild in Detailansicht öffnen Patrick Zieker ist gebürtiger Ludwigsburger und für den TVB Stuttgart aktiv. Der Linksaußen gehört auch zum erweiterten Kader von Trainer Christian Prokop. 2011 wurde Zieker mit der Junioren-Nationalmannschaft Weltmeister. Imago Eibner Bild in Detailansicht öffnen Bereits 81 Mal trug Kai Häfner aus Schwäbisch Gmünd das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt steht der Rückraumspieler im EM-Kader. In der Bundesliga spielt der 30-Jährige für die MT Melsungen. Er gewann mit dem DHB-Team die Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016. Imago imago images / pmk Bild in Detailansicht öffnen Im EM-Kader von Christian Prokop steht auch David Schmidt vom TVB Stuttgart. Nachdem Rückraumspieler Franz Semper verletzungsbedingt absagen musste, wurde der gebürtige Karlsruher nachnominiert. An der Universität Mannheim studiert Schmidt neben dem Handball Betriebswirtschaftslehre. Imago imago images / Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen steht ebenfalls im Kader für die EM 2020. Der 24-jährige Kreisläufer absolvierte bereits 65 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. In seiner Freizeit geht Kohlbacher gerne Angeln. Imago imago images / Noah Wedel Bild in Detailansicht öffnen

Die deutsche Mannschaft kommt am Donnerstag in Frankfurt am Main zur unmittelbaren Turnier-Vorbereitung zusammen und startet nach Länderspielen gegen Island (Samstag, 17:20 Uhr) und Österreich (Montag, 14:40 Uhr/ARD) in die EM. In der Gruppenphase trifft Deutschland im Spielort Trondheim auf die Niederlande (9. Januar/18:15 Uhr), Spanien (11. Januar/18:15 Uhr) und Lettland (13. Januar/18:15 Uhr).