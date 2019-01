Eine Weltmeisterschaft im eigenen Land zu bestreiten - der Traum jedes Sportlers. Dieser Traum geht nun für gleich mehrere Handballer aus dem Südwesten in Erfüllung.

Zwei Spieler wird Bundestrainer Christian Prokop vor Beginn der Handball-Weltmeisterschaft (10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark) noch aus dem Kader streichen müssen. Noch sind mit Jannik Kohlbacher und Steffen Fäth (beide Rhein-Neckar Löwen) sowie Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten) drei Spieler von Klubs aus dem Südwesten dabei. Dazu kommen der gebürtige Mannheimer Uwe Gensheimer (Paris St. Germain) und Tim Suton aus Kircheim unter Teck (TBV Lemgo).

UWE GENSHEIMER: Weltklasse auch ohne großen Titel

Als Deutschland 2007 mit dem WM-Titel der Handballer im eigenen Land das "Wintermärchen" bejubelte, feierte Uwe Gensheimer als Junioren-Nationalspieler und Fan mit. Zwölf Jahre später führt der Mannheimer Deutschland als Kapitän zur WM. Gensheimer gilt noch immer als einer der besten Linksaußen der Welt. Auch ohne großen Titel. Denn als das junge deutsche Team 2016 überraschend Europameister wurde, war er verletzt. Immerhin hat Gensheimer, der aktuell bei Paris St. Germain spielt, eine olympische Bronzemedaille zu Hause. Gewonnen in Rio de Janeiro 2016. Jetzt treibt ihn auch die Erinnerung an 2007 an. Um mit inzwischen 32 Jahren doch noch nach den Sternen zu greifen!

MARTIN STROBEL: Aus dem Ruhestand zur WM

Als Martin Strobel einen Anruf von Bundestrainer Prokop bekam, wurde erst einmal der Familienrat einberufen. Rückkehr zur Nationalmannschaft, ja oder nein? Frau Strobel sagte Ja. Also wird Ehemann Martin nach zwei Jahren Pause von der Nationalmannschaft noch einmal alles für Deutschland reinwerfen.

Dass Strobel im Liga-Alltag "nur" bei Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten spielt, ist völlig egal. Was zählt sind andere Dinge: "die taktische Intelligenz" und die Erfahrung, dank der er "in Stresssituationen vorweg geht", begründet Bundestrainer Prokop die Rückholaktion des 32-Jährigen. Und das nennt der Trainer dann ganz simpel, aber für alle verständlich: "Eine alternativlose Entscheidung". Wie gut, dass Martin Strobels Ehefrau grünes Licht gegeben hat!

Dauer 01:02 min Prokop: "Strobel ist mit viel taktischer Intelligenz ausgestattet" Die Handball-WM steht vor der Tür: Handball-Nationaltrainer über Martin Strobel.

JANNIK KOHLBACHER: Typ Bär auf der Platte, Angler im Leben

Als Jannik Kohlbacher 15 Jahre alt war, war er schon 1,90 Meter groß. Seitdem ist er zwar nur noch drei Zentimer gewachsen, dank seiner Kombination aus Masse und Kraft (113 Kilogramm Gewicht) macht er es aber jedem Gegner schwer, gegen ihn zu verteidigen.

Ein Bär, der Angeln geht, um den Kopf frei zu kriegen. Sein größter Fang war dabei über zwei Meter lang. Sein fettester Fang im Sport: der EM-Titel mit Deutschland 2016. Seine Karriere verlief rasant: in nur einem Jahr gelang ihm der Sprung von der 2. Liga (Großwallstadt) in die Bundesliga (Wetzlar). Nach nur zwölf Bundesliga-Einsätzen kam er mit 20 Jahren zur Nationalmannschaft. Mit seinem Wechsel zu den Rhein-Neckar Löwen im Sommer ging es für den gebürtigen Südhessen wieder Richtung Heimat. Denn in nur 20 Minuten ist er von Mannheim aus mit dem Auto daheim in Birkenau. Auch das gehört für den Schrank am Kreis zum Wohlfühlfaktor.

STEFFEN FÄTH: Kein Social Media, aber ein Tatoo aus Dankbarkeit

Steffen Fäth ist einer der wenigen Nationalspieler, dessen Instagram-Account privat ist. Überhaupt ist der Europameister und Olympiadritte eher der introvertierte Typ. Das nach außen auffälligste sind zwei tätowierte Namen auf dem rechten Oberarm: "Michael" und "Daniela". Es ist der Dank an seine Eltern für ihre Unterstützung auf dem Weg zum Handball-Profi.

Sein Instinkt, sein Zug zum Tor und seine Geschwindigkeit zeichnen sein Spiel aus. Wie Kohlbacher ist Fäth in Wetzlar sportlich "groß geworden". Das verbindet die beiden Freunde bis heute. Auch neben dem Sport. Über den Umweg Berlin hat sich auch ihr sportlicher Weg wieder bei den Rhein-Neckar Löwen gekreutzt. Der Familienmensch Fäth ist Vater von zwei Kindern und engagiert sich als Botschafter der deutschen Krebshilfe-Aktion "Handball hilft!".

Dauer 00:53 min Prokop: "Fäth, ein Mann mit sehr viel Zug zum Tor" Die Handball-WM steht vor der Tür. Handball-Bundestrainer Christian Prokop über Steffen Fäth.

TIM SUTON: Starker Kaffee für starke Nerven

Tim Suton trinkt seinen Kaffee schwarz. Wenn er mal richtig genervt ist, dann ist der Kaffee besonders schwarz und besonders stark. Aber der Rückraumspieler vom TVB Lemgo ist eigentlich ein ziemlich ausgeglichener Typ. Geboren in Kirchheim unter Teck begann die Handball-Karriere beim TV Willstätt. 2014 wurde der damals 18-jährige als bester Nachwuchsspieler Deutschlands ausgezeichnet. War Torschützenkönig der 2. Bundesliga und schaffte dann auch in Lemgo den Durchbruch in der Bundesliga.

Jetzt ist Tim Sutton 22 Jahre alt. Erst 22. Damit ist er der zweitjüngste Spieler im deutschen Team. "Er scheut sich nicht, Verantwortung in Stresssituation zu übernehmen", beschreibt Bundestrainer Prokop eine der Stärken von Rückraumspieler Suton. Das kann nicht nur am starken Kaffee liegen.