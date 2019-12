per Mail teilen

Die deutschen Handballerinnen haben in Japan das Halbfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener unterlag Rekord-Europameister Norwegen zum Hauptrunden-Abschluss mit 29:32 (16:17).

Damit muss Deutschland auch um die Teilnahme an einem von drei Olympia-Qualifikationsturnieren im März bangen. Statt nach der ersten Medaille seit WM-Bronze 2007 zu greifen, geht es für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Freitag (3.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) gegen Schweden um Platz sieben und die Fortsetzung des Olympia-Traums.

Remis hätte für erstes Halbfinale seit 12 Jahren gereicht

Beste deutsche Werferin am Mittwoch gegen Norwegen war Emily Bölk mit sechs Treffern. Ein Remis hätte zum ersten Halbfinal-Einzug bei einer WM seit zwölf Jahren gereicht. Im umgebauten Aqua Dome in Kumamoto hielt das deutsche Team die Partie gegen den norwegischen Olympiasieger von 2008 und 2012 bis in die Schlussphase spannend.

Schlechter Start in zweite Hälfte entscheidend - Eckerle machtlos

Ein unkonzentrierte Start und fünf schnellen Gegentoren zu Beginn der zweiten Halbzeit (17:22) waren denkbar schlecht für den weiteren Spielverlauf. Dinah Eckerle von der SG BBM Bietigheim, die im bisherigen Turnierverlauf stark hielt, konnte die Einschläge nicht verhindern. Danach kämpften sich die DHB-Frauen wieder heran und hatten bis zum 29:31 (59.) alle Chancen auf eine weitere Überraschung. Doch am Ende fehlte im achten Turnierspiel vor allem in der Offensive die Durchschlagskraft. Mehrfach hatte Deutschland die Möglichkeit, auf ein Tor zu verkürzen, blieb aber an der norwegischen Deckung hängen.

"Es ist natürlich enttäuschend, dass wir es nicht geschafft haben", sagte Bundestrainer Groener zum verpassten Halbfinaleinzug. "Wir waren aber auch nicht gut genug. Das ist sehr schade. Man hat gemerkt, dass die Mädels richtig müde waren. Jetzt müssen wir uns gut auf das letzte Spiel vorbereiten.» Gruppensieger Norwegen trifft im Halbfinale auf Spanien. Den zweiten Endspiel-Teilnehmer ermitteln Olympiasieger Russland und die Niederlande.

Bietigheims Kim Naidzinavicius: "Enttäuschung pur"

"Enttäuschung pur", schilderte Kapitänin Kim Naidzinavicius die Gefühlslage. "Wir starten so gut ins Turnier, und wenn es drauf ankommt, rufen wir unsere Leistung nicht mehr ab."