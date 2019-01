per Mail teilen

Deutschland steht im Halbfinale der Handball-WM, doch Martin Strobel war nicht zum Feiern zumute. Der Spielmacher vom HBW Balingen-Weilstetten hat sich schwer verletzt.

Nationalspieler Martin Strobel fällt wegen einer Knieverletzung für den Rest der Handball-WM aus. Der 32 Jahre alte Spielmacher des Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten erlitt im Hauptrundenspiel gegen Kroatien in der neunten Minute einen Innenbandriss im linken Knie und musste noch während der Partie ins Krankenhaus transportiert werden. Zudem besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Dies bestätigte der Deutsche Handballbund (DHB) am Montagabend in der Kölnarena. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre Strobels Saison wohl beendet.

Die Verletzung war ohne Gegnereinwirkung passiert. Strobel gehörte im bisherigen Turnierverlauf zu den Leistungsträgern im deutschen Team. Er gilt im Angriffsspiel als verlängerter Arm von Bundestrainer Christian Prokop.