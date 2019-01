Pascal Hens ist vor dem WM-Halbfinale der deutschen Handballer gegen Norwegen optimistisch. Im Gespräch mit SWR 1 RP erzählt der aus Mainz-Kostheim stammende Ex-Profi, warum es auf die Fans ankommend wird und wie der WM-Titel 2007 war.

Halbfinale, heute Abend um 20.30 Uhr. Der deutsche Gegner ist Norwegen. Das letzte Mal, dass die DHB-Auswahl bei einer WM so weit gekommen ist, war 2007. Daraus wurde am Ende das "Wintermärchen", Deutschland wurde Weltmeister. Und bester Werfer damals war Pascal Hens, genannt "Pommes", der Mann mit dem blonden Irokesenhaarschnitt.

Dauer 03:02 min Vor Deutschland - Norwegen: Pascal Hens im Interview Pascal Hens setzt auch im WM-Halbfinale der deutschen Handballer gegen Norwegen auf die Unterstützung der heimischen Anhänger. "Ein wichtiger Faktor wie auch damals 2007 bei unserem Titelgewinn sind die Fans. Eigentlich ist die Begeisterung fast noch größer als damals", sagte der ehemalige Handballer im SWR-1-Gespräch.

Herr Hens, ich habe jetzt bei den Spielen gesehen, dass sie den immer noch haben.

Ja, das stimmt. Irgendwie ist der immer noch erhalten geblieben. Ich habe zwar auch mal gesagt, wenn die Kinder kommen oder wenn geheiratet wird, vielleicht ein bisschen seriöser zu werden. Aber meine Frau sagt, dass gehört zu dir, also kannst du es ruhig lassen.

Ich habe Sie jetzt immer bei den Zuschauern gesehen, jetzt zum Beispiel in der Halle in Köln, und es waren ja echte Krimis. Ist zugucken schlimm für Sie?

Ja, es war schon auch entspannend, einfach mal die Atmosphäre anders wahrzunehmen. Aber klar, man fiebert dann schon mit den Jungs, weil man sich genau reinfühlen kann, wie es denen gerade geht. Aber sie machen es schon überragend. Bisher können wir uns wirklich nicht beschweren bei dem Turnier.

Es geht ja hart zur Sache. Kriegt man die Schmerzen während des Spiels eigentlich mit?

Eigentlich im Spiel nicht, bei mir war das früher auch immer so. Ich bin am nächten Tag aufgewacht und meine Frau hat gesagt, du siehst wieder aus, weil ich überall blaue Flecken hatte und so. Aber im Spiel selbst, da ist das Adrenalin so hoch und man ist so in der Begegnung, da nimmt man das gar nicht so richtig war.

Ist die Stimmung momentan vergleichbar mit dem Wintermärchen, was wir ja 2007 schon mal hatten?

Ich würde sogar sagen, dass die Stimmung für die Jungs in den Arenen von Anfang an ein bisschen besser war, als es bei uns war. Bei uns hat es sich auch so entwickelt und man merkt auch jetzt hier bei den Jungs, dass es sich noch ein bisschen hoch gepusht hat. Aber sie haben schon davon profitiert, dass die Menschen sich daran erinnert haben, was für eine geile Stimmung 2007 war und sich, glaube ich, sehr gefreut haben auf das Turnier jetzt hier Deutschland. Und es war schon echt überragend und es hat mich dann auch sehr daran erinnert, wie es bei uns 2007 war.

Vor dem Turnier jetzt war ja so das große Ziel Halbfinale. Kapitän Uwe Gensheimer hat so schön gesagt: "wir sind aber noch nicht fertig". Geht da noch mehr?

Klar, jetzt ist das Halbfinale, jetzt kann man auf Null stellen. Jetzt haben wir noch vier Mannschaften. Dänemark spielt jetzt ein Spiel in Deutschland, wollen natürlich das Finale in Dänemark spielen. Wir haben jetzt im Halbfinale natürlich noch mal den Heimvorteil gegen Norwegen. Das ist alles möglich. Also die Norweger haben auch schon im Turnier überzeugt. Die vier Mannschaften, die jetzt da sind, sind wirklich das Non-Plus-Ultra und da muss nochmal alles zusammenkommen und alles passen, und dann kann das auch klappen mit dem Weltmeisterschaftstitel.

Können Sie den Jungs vielleicht sagen: "Nicht nur ein Tor Vorsprung?" Das ist so einfach nicht auszuhalten.

Ich werde es versuchen auszurichten, aber ich glaube, die sind so im Tunnel und ich will sie da auch nicht nerven. Und wenn am Ende ein Tor reicht, ist es doch auch okay. Besser ein Tor zu viel zu werfen als eins zu viel zu fangen. Spannendes Spiel ist auch immer was Schönes und gehören dazu.

Das Gespräch führte SWR-1-Moderatorin Birgit Steinbusch.