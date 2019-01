Der deusche Sieg gegen Kroatien wurde überschattet von der schweren Verletzung von Spielmacher Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten). Für ihn wurde der Kirchheimer Tim Suton nachnominiert.

Nationalspieler Martin Strobel fällt wegen einer schweren Knieverletzung für den Rest der Handball-WM aus. Der 32 Jahre alte Spielmacher des Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten erlitt im Hauptrundenspiel gegen Kroatien (22:21) in der neunten Minute einen Innenbandriss sowie einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus Merheim bestätigte der Deutsche Handballbund (DHB) drei Stunden nach Spielende die Diagnose.

Martin Strobel hat sich im Spiel gegen Kroatien schwer verletzt Imago wolf-sportfoto



"Es war ganz schlimm"

"Es hat mich leider hart erwischt", sagte Strobel, der sich die Verletzung ohne gegnerische Einwirkung zugezogen hatte: "Ich glaube an diese Mannschaft und wünsche den Jungs für das weitere Turnier, dass sie ihren Weg gehen." Strobel wird das Mannschafts-Quartier am Dienstagmorgen verlassen. "Es war ganz schlimm, als man ihn auf die Trage gehoben hat, weil er vor Schmerzen geschrien hat", sagte Bundestrainer Christian Prokop: "Die Gedanken sind jetzt natürlich bei Martin. Wir haben den Sieg auch für ihn geholt."

Dauer 00:42 min Deutschland erreicht das Halbfinale bei der Handball-WM Nach einem hart erkämpften 22:21-Sieg gegen Kroatien hat die deutsche Nationalmannschaft das Halbfinale bei der Handball-WM erreicht.

Tim Suton nachnominiert

Bundestrainer Christian Prokop hat am Dienstag auf die schwere Verletzung Strobels reagiert und den gebürtigen Kirchheimer Tim Suton nachnominiert. Der 22 Jahre alte Rückraumspieler vom TBV Lemgo wird bereits im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Europameister Spanien am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) auflaufen. "Tim hat bei den Lehrgängen zum Jahresende und zu Jahresbeginn einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, was Spielstrategie und Abwehrverhalten angeht", begründete Prokop seine Entscheidung. Der Coach hob Sutons "Art, in der Mannschaft sich unterzuordnen, aber in Momenten auch Verantwortung zu übernehmen", hervor.

Dauer 01:43 min Uwe Gensheimer im Interview nach dem Einzug ins Halbfinale Die deutschen Handballer haben dank einer kämpferisch überragenden Leistung mit einem Zittersieg gegen Kroatien vorzeitig das Halbfinale der Heim-WM erreicht.

Die Verletzung Strobels war ohne Gegnereinwirkung passiert. Strobel gehörte im bisherigen Turnierverlauf zu den Leistungsträgern im deutschen Team. Am Dienstag wurde er intensiver in einer Klinik in Markgröningen untersucht. Es ist geplant, dass er zeitnah operiert wird.