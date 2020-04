per Mail teilen

Die Handball-Bundesliga will einen Abbruch der Saison weiter mit aller Macht vermeiden. Sie wappnet sich aber bereits für dieses Szenario und schließt Absteiger für diesen Fall aus. Das Ziel bleibt aber eine Fortsetzung ab Mitte Mai.

Im Falle eines Abbruchs der Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) wird es keine Absteiger geben. Darauf habe sich die HBL gemeinsam mit dem Deutschen Handballbund (DHB) und der Handball Bundesliga Frauen (HBF) verständigt, heißt es in einer Mitteilung am Freitag. Demnach würde es dann lediglich Bundesliga-Aufsteiger für die neue Spielzeit 2020/21 geben. Wie die Bundesliga-Spielzeit bei einem Abbruch gewertet würde, ist aber noch offen.

Ben Matschke über die Pause wegen Corona und die Zukunft Ben Matschke im Telefoninterview mit SWR Sport über die Coronakrise, den Club und die Zukunft im Handball.

"Wir haben festgelegt, wenn wir abbrechen müssen, wird es keinen Absteiger geben. Das ist soweit klar. Es werden auch zwei Mannschaften aus der 2. Bundesliga entsprechend aufsteigen. Wer dann diese Aufsteiger sein werden, das wird in der nächsten Woche im Rahmen des Präsidiums zusammen mit dem DHB festgelegt. Aller Voraussicht nach werden wir dann auch eine Entscheidung treffen für die erste und zweite Bundesliga aber auch der Deutsche Handballbund wird sich mit seinen Landesverbänden daran anschließen", so Gerd Hofele, Vizepräsident Finanzen der HBL im Gespräch mit SWR Sport.

Gerd Hofele: "Es wird keinen Absteiger geben" Gerd Hofele, Vizepräsident Finanzen der HBL im Gespräch mit SWR Sport.

Die HBL und die Clubchefs hatten sich in einer Videokonferenz zuvor darauf geeinigt, die derzeit unterbrochene Saison möglichst ab 16. Mai fortzusetzen, um sie bis zum 30. Juni zu Ende zu bringen. Parallel dazu empfiehlt das DHB-Präsidium den Landesverbänden, die Spielzeit in allen Ligen unterhalb der 3. Liga wegen der Corona-Krise deutschlandweit zu beenden. Zudem sprach sich das Präsidium dafür aus, in der kommenden Saison weder bei den Männern noch bei den Frauen den DHB-Pokal durchzuführen. Auch der Amateurpokal der Männer soll nicht ausgerichtet werden.