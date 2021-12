Balingen-Weilstetten überrascht die Füchse Berlin

HBW Balingen-Weilstetten hat bei den Füchsen Berlin überraschend gepunktet. Der Montenegriner Vladan Lipovina avancierte dabei zum Helden.

Mit zwölf Treffern war Vladan Lipovina der Mann des Abends und sorgte mit einem mächtigen Wurf in der Schlussminute für das überraschende 26:26 (13:15) von HBW Balingen-Weilstetten bei den Füchsen Berlin. Das Team von Trainer Jens Bürkle konnte damit nach dem ebenfalls unerwarteten 23:23 gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag schon zum zweiten Mal ein Spitzenteam ärgern.

Zwar stehen die Balinger mit nun 8:26 Punkten weiterhin auf dem vorletzten Platz der Bundesliga-Tabelle, sie rücken jedoch immer näher an den TVB Stuttgart heran und haben mittlerweile nur noch einen Punkt Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Am kommenden Sonntag trifft HBW Balingen-Weilstetten auf den Tabellenletzten GWD Minden, während der TVB beim Europapokal-Anwärter Frisch Auf Göppingen antreten muss. Eine realistische Chance also, dass Balingen an Neujahr nicht mehr auf einem Abstiegsplatz steht.