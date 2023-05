HBW Balingen-Weilstetten steigt in die Handball-Bundesliga auf

Nach nur einer Saison in der Zweitklassigkeit hat HBW Balingen-Weilstetten die Rückkehr in die Handball-Bundesliga geschafft.

Der HBW Balingen-Weilstetten hat den sofortigen Wiederaufstieg in die Handball-Bundesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle gewann am Samstagabend am viertletzten Spieltag 41:28 (20:17) gegen die SG BBM Bietigheim. In der für den Aufstieg maßgeblichen Tabelle, in der alle Spiele des ukrainischen Gastteams HC Saporischschja herausgerechnet werden, ist der HBW mit 54:12 Punkten nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

Die besten Chancen auf den zweiten Aufstiegsplatz haben derzeit der ThSV Eisenach und der Dessau-Roßlauer HV. Für die Balinger ist es nach 2006 und 2019 der dritte Aufstieg in das deutsche Handball-Oberhaus. Bester Werfer der Schwaben beim Sieg im Baden-Württemberg-Duell gegen Bietigheim war Jona Schoch mit zehn Treffern.