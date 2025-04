Einzug ins Final Four verpasst: HB Ludwigsburg verliert in Györ

per Mail teilen

Mit der Niederlage platzt der Champions-League-Traum für die Ludwigsburgerinnen. Vor allem in der zweiten Halbzeit wurden die Schwäbinnen von ungarischen Rekordsieger überrollt.

Die Handballerinnen des deutschen Meisters HB Ludwigsburg verpassen den Einzug ins Final Four und scheiden damit aus der Champions League aus. Das Team von Trainer Jakob Vestergaard verlor das Viertelfinal-Rückspiel vor einem lautstarken ungarischen Publikum gegen Titelverteidiger Györi ETO KC mit 22:29 (10:13).

Viel Kampf aber wenig Tore

Schon vor Anpfiff war die Übermacht von Györ in der Audi Arena deutlich spürbar: Fast 5000 Zuschauer feuerten ihre Mannschaft mit Tröten und Gesang lautstark an.

Allerdings zeigten sich die Ludwigsburgerinnen deutlich stärker als in der ersten Hälfte des Hinspiels vor einer Woche (24:25). Trotz der lautstarken Unterstützung der Fans in Györ gelang der HB Ludwigsburg in der zweiten Minute der erste Treffer der Partie durch Jenny Carlson.

Danach ging es weiter mit viel Wille und Kampfgeist auf beiden Seiten. Außerdem lag die HB Ludwigsburg die meiste Zeit mit maximal zwei Treffer hinter der Übermannschaft aus Ungarn. Kurz vor der Pause erhöhte Györ dann jedoch auf drei Tore Abstand (13:10).

Die Mannschaft aus Ludwigsburg zeigte in der ersten Hälfte eine starke Abwehrleistung und hielt so Györ bei nur 13 Treffern. Offensiv ließen die Ludwigsburgerinnen jedoch zu viel liegen.

Györ dominiert die zweite Hälfte

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine und waren sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte auf Augenhöhe. Jedoch hatten sich Gastgeberinnen in der Pause vermutlich auf die Abwehrleistung der Ludwigsburgerinnen eingestellt und erhöhten in der 35. Minute erstmals auf vier Tore Abstand (16:12).

Diesen Abstand konnten die ungarischen Rekordmeisterinnen in der restlichen Spielzeit halten, da die Mannschaft aus Ungarn deutlich sicherer im Abschluss war. Vier Minuten vor Schluss erhöhte Györ sogar auf sechs Tore Abstand (27:21). Diesen konnten die Ludwigsburgerinnen nicht mehr einholen und so ging Györ als deutlicher Sieger aus dem Spiel (29:22).

Damit scheidet die HB Ludwigsburg aus dem Kampf um den Champions-League-Titel aus und kann den Traum vom zweiten Einzug in die Final Four nicht möglich machen. ​