Es könnte die nächste große Underdog-Story in der deutschen Sportwelt werden. Die HBW Balingen-Weilstetten steht erstmals in der Vereinsgeschichte in den Final4 – als Zweitligist.

Es ist derzeit die Story im Deutschen Handball. Die HBW Balingen-Weilstetten ist unter den letzten vier verbleibenden Mannschaften im DHB-Pokal und das als Zweitligist. Am Samstag (12.04.2025) spielen die selbsternannten "Gallier von der Alb" im Halbfinale des DHB-Pokals gegen die MT Melsungen. Es ist das erste Mal seit 26 Jahren, dass eine Mannschaft aus dem Handball-Unterhaus in das Final4 einzieht. Für Balingen ist es eine Premiere unter den letzten vier verbleibenden Mannschaften zu stehen.

Das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte erzielten die "Gallier" in der Pokalsaison 2016/17. Dort schafften sie es bis ins Viertelfinale und nur noch ein Sieg trennte sie vom Halbfinale. Doch im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen unterlagen die Balinger damals mit 25:32. Auch Halbfinalgegner Melsungen konnte das Final4 bisher noch nie für sich entscheiden. In der letzten Saison schaffte es das Team aus Nordhessen zwar bis in das Endspiel, unterlag dort jedoch Magdeburg. In dieser Spielzeit aber sind die Melsunger in der Bundesliga das Team der Stunde.

Trainer Matthias Flohr: "Wir müssen mutig agieren"

Matthias Flohr ist seit 2024 Trainer in Balingen. Der ehemalige Kreisläufer spielte selbst von 2016 bis 2019 bei den Galliern und übernahm danach für weitere drei Jahre das Amt des Co-Trainers. In seiner ersten Saison als Cheftrainer führt er sein Team erstmals in das Final4. Im Interview mit SWR Sport verrät er, worauf es ihm am Samstag ankommt: "Wir müssen mutig agieren und die Atmosphäre auch aufsaugen". Zudem ist ihm wichtig, "die Euphorie, die uns antreibt, die die Fans auch übertragen" mitzunehmen. Und so müsse das Team auch auftreten, mit Euphorie, Mut und viel Spielfreude.

Der Weg ins Final4

Bereits im ersten Pokalspiel der Saison gelang Balingen die Überraschung, als der Club im Oktober vor heimischer Kulisse den Erstligisten HSG Wetzlar mit 34:32 bezwang. Durch den Sieg über Wetzlar zog man ins Achtelfinale ein und traf auf den letzten verbleibenden Drittligisten HC Empor Rostock. Auswärts bezwang das Team von Matthias Flohr die Rostocker und durfte bereits dort den zweiten Einzug der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale feiern. Das vermeintliche Losglück behielten die Gallier bei und spielten dadurch im Dezember gegen den, mit Balingen selbst, letzten verbleibenden Zweitligisten und somit Ligakonkurrenten HSC 2000 Coburg. Ein wichtiger Faktor im Spiel gegen Coburg war Rückraumspieler Elias Huber.

Wir haben uns das erarbeitet und verdient.

Elias Huber spielt bereits seit 2017 für Balingen. Der 23-Jährige erzielte im Krimispiel gegen Coburg den wichtigen Treffer zum 30:30, wodurch es zur Verlängerung kam. In der Verlängerung selbst dominierte Balingen und gewann mit 38:33. Damit spielen die Gallier als erste Mannschaft seit TuS Schutterswald 1998 in den Final4 um den DHB-Pokal. "Es war ein heißes Spiel, ein enges Spiel", so Elias Huber. Dabei lobt er besonders die Teamleistung in der Verlängerung "vor allem auch auswärts, wo wahrscheinlich 3.500 Menschen gegen uns waren". Sie sind "trotzdem cool geblieben und haben es in die Verlängerung gezogen". Der Sieg gibt der Mannschaft laut Elias Huber Selbstvertrauen und trotz des vermeintlich leichten Weges, haben es sich die Balinger "erarbeitet und verdient, jetzt auch im Final4 zu stehen".

Sollte Balingen auch gegen Melsungen eine Überraschung gelingen, geht es am Sonntag (13.04.2025) im Finale entweder gegen die Rhein-Neckar Löwen oder THW Kiel. Die gewünschte Euphorie von Trainer Matthias Flohr wird auf jeden Fall zu spüren sein, da die Spiele der Endrunde vor fast 20.000 Fans in der Lanxess Arena in Köln stattfinden. Das Spiel um den Finaleinzug kann am Samstag im Livestream der Sportschau verfolgt werden und vielleicht gelingt den Galliern auch ohne Zaubertrank der große Coup Pokalsieg.