Löwen-Talent Móré will ungeschlagen in die Hauptrunde der U21-WM

Die deutschen U21-Handballer sind bei der WM in Polen Titelverteidiger. David Móré von den Rhein-Neckar Löwen will sich beim Turnier für die A-Nationalmannschaft in den Vordergrund spielen.

Die Bundesliga-Saison ist vorbei, doch für David Móré von den Rhein-Neckar Löwen geht es direkt weiter: Der 21-Jährige befindet sich mit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Polen. Es ist sein letztes Turnier im Juniorenbereich. "Der Kern des Teams spielt schon seit Jahren zusammen. Es ist unsere letzte Reise in dieser Konstellation – das gibt nochmal fünf Prozent Extra-Motivation", sagt der Linksaußen.

Keine Tipps von Löwen-Kollegen David Späth

Vor zwei Jahren holte die DHB-Auswahl bei dem Turnier Gold – damals unter anderem mit Mórés Vereinskollegen David Späth. Tipps gab es vom Torwart vor der Abreise aber keine: "Natürlich haben mir alle viel Glück gewünscht, aber von David kam nichts Spezielles. Er hat da keinen zusätzlichen Druck aufgebaut und gesagt, dass ich das Turnier gewinnen muss." Sieben Spieler des damaligen Titelteams gehören inzwischen zur A-Nationalmannschaft. Dazu zählen neben Späth unter anderem auch Renars Uscins und Justus Fischer. Das Trio gewann im vergangenen Jahr mit der A-Mannschaft auch die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Von so einer Karriere träumt auch Móré : "Irgendwann will ich den Sprung dorthin auch schaffen."

In der Bundesliga hat sich Móré in dieser Saison sehr gut verkauft: Der Linksaußen hat knapp die Hälfte der Spiele in der Liga gemacht und ist gut in Form. Seine 78 Tore sprechen für ihn. Aus diesem Grund zählt Móré in der U21 auch mit zu den Leistungsträgern. "Klar habe ich vielleicht etwas mehr Erfahrung, aber ich stelle mich nicht über andere. Ich versuche einfach, meine Leistung zu bringen und dem Team zu helfen".

David Móré will K.o-Spiele erreichen

Bei der WM trifft Deutschland in der Vorrunde auf Serbien, die Schweiz und Tunesien. Das Ziel ist klar: Drei Siege und der Einzug in die Hauptrunde – dort warten voraussichtlich Schwergewichte wie Spanien und Ägypten. "Wenn wir es in die K.o.-Spiele schaffen, ist alles möglich", zeigt sich Móré optimistisch. Die Generalprobe ist schon mal geglückt: In den letzten beiden Testspielen vor dem Turnier schlug das DHB-Team Portugal gleich doppelt. An Selbstbewusstsein sollte es vor dem Turnier also nicht mangeln.