77 Tore! Rhein-Neckar Löwen verlieren in Hamburg

In der Handball-Bundesliga haben die Rhein-Neckar Löwen bei einem Torspektakel in Hamburg die zweite Saisonniederlage kassiert. Frisch Auf Göppingen feierte einen knappen Sieg.

Die Rhein-Neckar Löwen verloren am Sonntag ein tempo- und torreiches Spiel beim HSV Hamburg mit 37:40 (18:21) und vergaben mit nunmehr 16:4 Zählern den möglichen Sprung an die Spitze der Bundesliga-Tabelle. "Wir haben in der Abwehr nicht die gewohnte Stabilität gefunden und sind nicht ins Tempospiel gekommen", kritisierte Mannheims Rechtsaußen Patrick Groetzki nach der Schlusssirene.

Die Löwen erholten sich von einem Zwischenspurt der Hamburger kurz vor der Pause nicht mehr und liefen einem konstanten Rückstand hinterher. Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer war mit zehn Treffern bester Werfer für die Mannheimer, die einen Zähler hinter Spitzenreiter Füchse Berlin bleiben.

Frisch Auf Göppingen siegt in Leipzig

Einen denkbar knappen Auswärtssieg fuhr unterdessen Frisch Auf Göppingen beim 26:25 (15:12) beim SC DHfK Leipzig ein. Für den Tabellenzwölften war es im zehnten Saisonspiel der dritte Sieg. Linksaußen Marcel Schiller war mit fünf Toren bester Göppinger Werfer.