Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim stehen vor einer ungewöhnlichen Saison. In der Bundesliga sind sie eine der Meisterschaftsfavoritinnen, in der Champions League wollen sie Zeichen setzen. Und doch bleibt die Frage, ob das umsetzbar ist.

Es ist bei der SG BBM Bietigheim seit dem 1. Juli wieder ein Stück Normalität eingezogen. Seitdem darf nämlich mit Körperkontakt trainiert werden. Der Schweiß fließt in der Bietigheimer Viadukthalle, die Bälle schlagen im Tornetz ein, der neue Trainer Markus Gaugisch gibt Anweisungen. "Es gibt ja auch einen großen Umbruch, ein neuer Trainer, viele neue Spielerinnen und alle sind froh dass es jetzt wieder los geht." Gaugisch freut sich über sechs namhafte Verstärkungen, darunter auch die deutsche Nationalspielerin Xenia Smits. Die abgebrochene Bundesligasaison haben die Bietigheimerinnen einen Punkt hinter Borussia Dortmund auf Rang zwei abgeschlossen.

Der bange Blick

Am 5. September soll die neue Bundesliga-Spielzeit losgehen. Der Gegner steht noch nicht fest. Eine Woche später ist der Champions-League-Start angesetzt. Wie das mit den Reisen nach Russland oder Rumänien gehen soll, weiß in Bietigheim niemand. Da eine Quarantänepflicht folgen würde, scheint der internationale Wettbewerb momentan auf wackligen Füßen zu stehen. Da besteht Gesprächsbedarf. "Das wird grundlegend erst mal ein Minusgeschäft, weil uns zwei Drittel, in der Champions League sogar mehr Zuschauer wegbrechen. Wenn wir das kompensiert bekommen über den Topf der von der Politik zur Verfügung gestellt worden ist, ok, dann kriegt man am Ende ein blaues Auge, aber Gewinne macht man da keine", ist sich Geschäftsführer Torsten Nick über die anstehende Saison sicher.

Die Politik hilft ... ein bisschen

200 Millionen Euro sieht der Hilfstopf der Politik für den deutschen Profisport vor. Auch über die Höhe kann Bietigheims Geschäftsführer Nick bestenfalls spekulieren. "Wir werden da mit Sicherheit den Topf anzapfen können, aber das wird uns in dem Kontext, wie sagt man platt, den Arsch nicht retten können." Gut, dass es in der Champions League in dieser Saison mehr zu verdienen gibt. Doch dafür muss erst einmal gespielt werden dürfen.

Das gesamtheitliche Konzept wird gesucht

Bietigheim setzt auf seine 50 Sponsoren. Das ist die Haupteinnahmequelle der SG BBM Bietigheim. Gut möglich, dass es aber auch hier zu Kürzungen der Zahlungen kommen wird, genauso wie bei den Zuschauereinnahmen. Völlig unklar ist, wie viele Besucher unter welchen Bedingungen dann Anfang September beim Bundesligastart dabei sein dürfen. "Aktuell ist für Eishockey, Volleyball, Basketball und Handball ein gesamtheitliches Konzept geplant, wie die Politik überzeugt werden kann, die Spieltage durchzuführen", bestätigt Torsten Nick. Die nächsten Tage soll das Konzept diskutiert und vorgestellt werden. Und wenn es dann umgesetzt wird, kann in der kommenden Saison eine neue Normalität in Bietigheim herrschen.