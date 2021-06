Die Rhein-Neckar Löwen haben den THW Kiel mit einem Unentschieden zum deutschen Handball-Meister gekrönt.Die Handballer von Frisch Auf Göppingen hingegen gewannen das letzte Saisonspiel gegen die Eulen Ludwigshafen.

Eigene Titelchancen hatten die Südwest-Teams zwar nicht mehr, dennoch waren die Rhein-Neckar Löwen und die HBW Balingen-Weilstetten das Zünglein an der Waage im Titelkampf der Handball-Bundesliga. Die THW Kiel hielt dem Druck, in Mannheim gewinnen zu müssen, stand: Im packenden Fernduell mit dem Erzrivalen SG Flensburg-Handewitt holte der Rekordmeister aus Kiel beim Bundesliga-Finale seinen 22. Titel - in der Halle der Löwen.

Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel 25:25 (12:13) Tore Rhein-Neckar Löwen: Schmid (7), Gensheimer (6/5), Groetzki (3), Nilsson (2), Kohlbacher (2), Tollbring (2), Kirkelokke (2), Lagarde (1) THW Kiel: Sagosen (5/2), Duvnjak (4), Zarabec (4), Dahmke (3), Ehrig (2), Reinkind (2), Weinhold (2), Pekeler (2), Magnus Landin Jacobsen (1/1) Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg)

Dort erkämpfte sich der Titelverteidiger ein 25:25 (13:12) und die SAP-Arena wurde für die THW-Profis nach dem Abpfiff und einer dramatischen Schlussphase zum Tanzpalast. Damit starben alle Flensburger Hoffnungen, den Tabellenführer, der mit einem Punkt mehr ins Liga-Finale ging, noch abzufangen. Der sicher eingeplante Heimsieg gegen die HBW Balingen-Weilstetten (38:26) war letztlich unerheblich. Bei Punktgleichheit entschied der Vorteil im direkten Vergleich für den THW.

Packendes Fernduell

Kiel lag von Beginn der zweiten Halbzeit zumeist knapp vorn, konnte sich aber lange nicht entscheidend absetzen. Das lag in erster Linie am Löwen-Torhüter Andreas Palicka, der von den Gästen immer schwerer zu überwinden war. THW-Trainer Filip Jicha war sichtlich genervt davon, dass seine Schützlinge immer wieder überhastet warfen - und scheiterten.

Flensburg mit deutlichem Sieg gegen Balingen

Nie einen Zweifel am Ausgang der Begegnung gab es in der Flens-Arena. Vor 2.000 Fans agierten die Hausherren von der ersten Minute an konzentriert, bei einem Halbzeitstand von 24:12 war die Partie praktisch schon entschieden. Und ein Großteil des Publikums verfolgte interessiert, was sich in Mannheim tat.

SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten 38:26 (24:12) Tore SG Flensburg-Handewitt: Wanne 10/4, Golla 8, Svan 7, Röd 5, Gottfridsson 4, Jöndal 2/2, Hald 1, Steinhauser 1 HBW Balingen-Weilstetten: Kirveliavicius 6, Zobel 6, Röller 3, Saueressig 3, Thomann 3/2, Diebel 2, Nothdurft 2, Heinzelmann 1 Schiedsrichter: Stefan Schneider (Barleben)/Colin Hartmann (Magdeburg) Zuschauer: 2.300

Abschied von den Mannheimern nahm mit der Partie gegen Kiel Trainer Martin Schwalb. Der Ex-Nationalspieler kehrt als Sportdirektor zum Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg zurück, mit dem er als Coach 2013 die Champions League gewonnen hatte.

Die Eulen verlieren auch letztes Saisonspiel

Nur wenige Tage nach dem rechnerischen Abstieg der Eulen Ludwigshafen setzte es auch am letzten Spieltag nochmal eine Niederlage für die Kurpfälzer. Gegen Frisch auf Göppingen unterlagen die Ludwigshafener knapp mit 25:27. Die Göppinger stehen nun nach 38 Spielen auf dem siebten Rang in der Tabelle.

Die Eulen Ludwigshafen - Frisch Auf Göppingen 25:27 (13:13) Tore Die Eulen Ludwigshafen: Wagner 8/1, Scholz 4, Falk 3, Haider 3, Neuhaus 2/1, Walullin 2, Klein 1, Mappes 1, Meddeb 1 Frisch Auf Göppingen: Schiller 7/3, Zelenovic 6, Ellebaek 4, Bozic-Pavletic 3, Bagersted 2, Kozina 2, Goller 1, Heymann 1, Kneule 1 Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin) Zuschauer: 540

TVB mit Unentschieden zum Saisonabschluss

Der TVB Stuttgart hingegen beendet die Saison mit einem Unentschieden. Trotz einer knappen Halbzeitführung spielten die Stuttgarter in heimischer Halle 26:26 gegen MT Melsungen und beenden die Saison auf dem 14. Tabellenplatz.