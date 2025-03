Vierter Triumph in fünf Jahren: HB Ludwigsburg feiert Pokalsieg

Dank eines souveränen Erfolgs im Finale gegen die HSG Blomberg-Lippe krönt sich die HB Ludwigsburg zum Pokalsieger. Für die Schwäbinnen ist es der vierte Erfolg in fünf Jahren.

Riesenjubel bei den Ludwigsburger Handballerinnen. Nach einer überzeugenden Leistung im Pokalfinale gegen Blomberg-Lippe feierten die Barockstädterinnen einen überlegenen 31:21-Sieg und holten damit ihren vierten Pokalsieg innerhalb von fünf Jahren. "Es war eine Mega-Kulisse heute und jetzt die Medaille umgehängt zu bekommen, ist natürlich der krönende Abschluss", sagte eine strahlende Xenia Smits nach der Partie.

Blomberg-Lippe startet mutig, Ludwigsburg aber zu stark

Nach dem umkämpften 30:29-Halbfinalsieg gegen Borussia Dortmund ging der Tabellenführer aus Ludwigsburg in der Stuttgarter Porsche-Arena als klarer Favorit in die Partie gegen den Bundesliga-Vierten. Zu Beginn spielte der Underdog aber mutig auf und ging nach einer frühen Zeitstrafe gegen Ludwigsburgs Kapitänin Smits mit 3:2 in Führung - die letzte für Blomberg-Lippe im gesamten Spiel. Denn in der Folge brachte HB-Keeperin Johanna Bundsen die Ostwestfälinnen mit starken Paraden und präzisen Gegenstoßpässen, die ihre Vorderleute konsequent in einfache Tore ummünzten, zum Verzweifeln.

Nach gut einer Viertelstunde kam Ludwigsburg dann so richtig ins Rollen und ging beim Stand von 10:5 (18. Minute) erstmals mit fünf Toren in Führung. Danach leistete sich der Meister im Angriff aber zu viele Unkonzentrierheiten, sodass die HSG noch einmal auf drei Tore herankam. Mehr war für Blomberg-Lippe aber nicht drin. Denn dank einer kompakten Abwehrleistung und einem hohen Tempo in der Vorwärtsbewegung baute Ludwigsburg den Vorsprung bis zur Halbzeitpause auf 16:10 aus.

Mit viel Tempo: HB baut Führung immer weiter aus

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild: Die HSG war bemüht, fand gegen den starken Mittelblock mit Smits und Kaba Gassama aber oft kein Durchkommen. Ludwigsburg hingegen war von allen Positionen erfolgreich, zog das Tempo immer weiter an und baute die Führung nach 43 Minuten durch Kreisläuferin Sofia Hvenfelt auf zehn Treffer (24:14) aus.

Danach schaltete der Champions-League-Teilnehmer aber einen Gang zurück, sodass Blomberg-Lippe dank eines Drei-Tore-Laufs zwischenzeitlich noch einmal verkürzen konnte. Am souveränen Ludwigsburger Sieg änderte das aber nichts. Die HB gewann mit 31:21 und holte nach der überraschenden Final-Niederlage im Vorjahr gegen die TuS Metzingen den Pokal zurück.

Wie der zweite Titel der Saison gefeiert wird, wussten Deutschlands beste Handballerinnen nach der Siegerehrung zwar noch nicht, aber Smits stellte klar: "Wir haben so einen guten Team-Zusammenhalt, dementsprechend mache ich mir da gar keine Sorgen um die Feier". Den dritten Platz sicherte sich im kleinen Finale Bensheim-Auerbach nach einem knappen Sieg gegen Dortmund.