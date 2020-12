per Mail teilen

Die Rhein-Neckar-Löwen schlagen mit einer fokussierten Leistung den Zweitligisten SG BBM Bietigheim mit 39:24 (20:10) beim Handball BW Cup. Frisch AUF! Göppingen siegte gegen Konstanz mit 41:35 (19:17)

Die Rhein-Neckar Löwen waren vor 468 Zuschauern in der Göppinger EWS-Arena von Anfang an das dominierende Team auf dem Feld und führten gegen die Bietigheimer schnell mit 4:1. Diesen Vorsprung baute der zweimalige Deutsche Meister im Laufe der ersten Hälfte auch weiter aus, ließ hinten wenig zu und ging folgerichtig mit einer 10-Tore-Führung (20:10) in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Löwen nichts anbrennen, blieben sehr fokussiert und konnten den Vorsprung sogar noch weiter ausbauen. Die Bietigheimer hatten diesem Spiel nicht viel entgegenzusetzen und zeigten vor allem hinsichtlich der Torgefahr noch deutliche Schwächen, was aber sicher auch der Vorbereitungphase geschuldet war. Schlussendlich fuhren die Löwen so einen ungefährdeten 39:24-Sieg ein.

Göppingen gegen Konstanz

In der zweiten Partie des Abends tat sich Frisch Auf Göppingen gegen die HSG Konstanz deutlich schwerer. Der Zweitligist hielt gut von Anfang mit sehenswerten Offensivaktionen dagegen und ließ den Abstand nicht zu groß werden. So ging es auch mit 19:17 in die Pause.

Nach der Pause bekamen die Göppinger den Gegner defensiv besser in der Griff und konnten sich so langsam aber stetig absetzten. In der zweiten Hälfte wechselten die Trainer durch und es wurde viel ausprobiert. Am Ende siegten die Göppinger mit 41:35 (19:17).

Somit treffen Frisch Auf Göppingen und die Rhein-Neckar Löwen am Freitag in Ludwigsburg im Halbfinale aufeinander. Das zweite Duell in der Vorschlussrunde bestreiten HBW Balingen-Weilstetten und der TVB Stuttgart.